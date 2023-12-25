Как исправить ошибку в ИНН на чеке самозанятого?

Заметили ошибку только сейчас. Какие надо сделать действия для исправления ситуации? Помогите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть опыт по такой же ситуации.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя TanyFed
Заметили ошибку только сейчас. Какие надо сделать действия для исправления ситуации? Помогите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть опыт по такой же ситуации.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя TanyFed
Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.
Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.
Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.
С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.
Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!
Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».
Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.
Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.
При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.
Коллеги, добрый вечер. Вопрос по чеку самозанятого. Самозанятым оказываются работы ЮЛ. ЮЛ в ноябре месяце перечислил самозанятому денежные средства, а самозанятый выбил чек на сумму перечисления, однако указал неверный ИНН ЮЛ.
1 января 2024 года стартует декларационная кампания-2024. Срок сдачи декларации – до 30 апреля 2024 года.
Закончился четвёртый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
Обновилась форма ДСВ-1.
Курс может быть создан творческим трудом одного человека или нескольких людей. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами. Можно полагаться на гражданское законодательство, которое содержит правила, по умолчанию определяющие взаимоотношения соавторов. А можно разграничить права соглашением.
Откуда взялся кассовый разрыв? При каком доходе компания будет работать в «ноль»? Почему нет денег при высоком чеке? Со всеми этими вопросами руководство приходит в бухгалтерию.
Уважаемые коллеги, приветствую. Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных аудиторов с целью проведения обязательного аудита для налоговой (для ит-компании), чтобы чётко, по делу, без выпендрежа и выкачки денег))
Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.
Заканчивается год и у налоговой заканчивается период, когда можно хотя бы что-то еще взять с налогоплательщиков.
Мосгорсуд оправдал экс-IT-специалиста ФСС Евдокимова по делу о мошенничестве
Комментарии