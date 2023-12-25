Как исправить ошибку в ИНН на чеке самозанятого?

Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.