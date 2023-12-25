Как правильно уплатить НДФЛ с аванса полученного в декабре?

Добрый день! К нам срок аванса был 25 числа и всегда платили НДФЛ в следующем месяце. Теперь надо оплатить НДФЛ с аванса в декабре. Платим этот год ещё платежами 02, мне в назначении платежа период писать декабрь или январь? И когда я в январе оставшуюся сумму НДФЛ с зарплаты оплачу и подам уведомление, все нормально ляжет?