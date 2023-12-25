Как правильно уплатить НДФЛ с аванса полученного в декабре?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру
Собственный капитал — важный показатель эффективности бизнеса. Если он растет — все в ажуре, если падает — возможно, пришла пора закрывать лавочку. Давайте разбираться.
Освободит ли банкротство от долгов за целевое обучение? Судебная практика
Можно ли отучиться за чужой счёт, а затем обанкротиться? Что про это думают судьи.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Авиакомпании снизили стоимость билетов на Новый год
ФАС порекомендовала авиакомпаниям снизить стоимость билетов до 39% по 330 востребованным направлениям.
Как подать уведомление об увольнении иностранца через Госуслуги?
Коллеги, кто подавал Уведомления об увольнении иностранного работника через Госуслуги?
Анализ динамики цен рынка недвижимости Сербии: тенденции роста и факторы влияния
Сербия стала свидетелем значительных изменений на рынке недвижимости за последние несколько лет. После двух лет неопределенности и плохих новостей о ценах на жилье, цены на недвижимость в стране, по данным исследователей, наконец-то стабилизировалась.
Совет Федерации: пенсионные накопления перейдут в долгосрочные сбережения
Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в систему долгосрочных сбережений будет можно в НПФ или на сайте Госуслуги.
СБП в ресторанном бизнесе: как организовать удобный и выгодный прием платежей
Качественный сервис — обязательная составляющая успешного ресторана, а удобная оплата — один из компонентов такого сервиса. Многие клиенты уже привыкли оплачивать покупки безналичным способом — для них нужно обязательно предусмотреть простую и удобную возможность оплаты по СБП.
Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1
Сейчас кадровое мероприятие «Переименование» в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) указывают только в случае изменения названия фирмы. С 2024 года будут еще другие основания для сдачи отчета с таким мероприятием.
Кейс: как в московском турагентстве продают туры с комиссией за перевод 0,15%
Постоянная забота всех турагентств — оплаты. Агенты принимают деньги от клиентов, переводят деньги туроператорам. Все время нужно думать, как заплатить поменьше комиссию за перевод средств от туриста и быстрее забронировать тур, пока курс доллара не вырос.
Будут ли курсовые разницы отражены в декларации по налогу на прибыль?
Может кто подскажет, при прощении нам валютного займа отрицательные и положительные курсовые разницы будут отражены в декларации по налогу на прибыль? Ведь по сути мы долг прощен, и потерь и доходов от курсовых разниц не получили.
Как избежать субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве. Две стратегии защиты
Данное основание вменяют обычно руководителям, но и участникам и акционерам тоже предъявляют, так как на них также лежит обязанность принять меры для обращения в суд с заявлением о банкротстве в случае если стоимость активов стала ниже размера задолженности перед кредиторами. Иными словами когда наступил момент объективного банкротства.
Центробанк начнет ограничивать сделки участников финансового рынка
В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ имеет право на полгода ограничить или запретить финансовые операции, а также от центрального контрагента могут потребовать изменить порядок расчетов.
Лида, все пропало! Сезон стартует через 2 недели! Или как не запороть продажи в сезон при запуске рекламы?
Правдивый опус о провальном сезоне и недополученной прибыли глазами директора Игоря Сергеевича и маркетолога Лидочки. Как надо и как не надо делать при запуске сезонной рекламы...
Как правильно уплатить НДФЛ с аванса полученного в декабре?
Добрый день! К нам срок аванса был 25 числа и всегда платили НДФЛ в следующем месяце. Теперь надо оплатить НДФЛ с аванса в декабре. Платим этот год ещё платежами 02, мне в назначении платежа период писать декабрь или январь? И когда я в январе оставшуюся сумму НДФЛ с зарплаты оплачу и подам уведомление, все нормально ляжет?
Какие отчеты сдают организации по итогам 2023 года
Заканчивается 2023 год, а значит — скоро сдаваться. Расскажем, какую отчетность должны подать организации по итогам 2023 года, перед какими контролирующими органами нужно отчитаться и какие дедлайны.
Совфед усилил контроль за валютными операциями бизнеса
Компании, которые входят в международную группу с иностранными организациями, должны с 1 июля 2024 года уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках.
Как бухгалтеру вести налоговый учет у продавца маркетплейса: ОСН, УСН, ЕСХН
Разберемся, кому можно работать на маркетплейсе, какие есть ограничения, как считать налоги.
Нотариусы тоже плачут, но не платят. Интересная история
Да, нотариуса можно обязать возместить убытки. Например, если он не проверил личность продающего, не установил, что квартиру продает не продавец, а жулик, и в последствии, покупатель теряет такое жилье.
Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.
Греф: акционерам «Сбера» нужно ждать рекордных дивидендов
За 11 месяцев Сбербанк заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли, на выплаты инвесторам направят 50%.
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