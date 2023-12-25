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Красный уголок бухгалтера

Будут ли курсовые разницы отражены в декларации по налогу на прибыль?

Может кто подскажет, при прощении нам валютного займа отрицательные и положительные курсовые разницы будут отражены в декларации по налогу на прибыль? Ведь по сути мы долг прощен, и потерь и доходов от курсовых разниц не получили.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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