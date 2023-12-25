Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Альфия
Как изменить размер премии сотрудникам
Может ли компания в одностороннем порядке изменить размер премии?
На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП
В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.
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Могут ли взыскать долг учредителя АО с его наследника?
Могут ли взыскать долг АО с наследника учредителя? Налоговая предъявила долг по транспортному налогу за 2017 год. 600 тр. АО в стадии банкротства.
Малый бизнес растет. Количество субъектов МСП в РФ достигло 6,3 млн
В России зарегистрировано 6,3 млн представителей малого и среднего предпринимательства — следует из обновления Единого реестра субъектов МСП.
Открылся первый белорусский магазин — аналог IKEA
Первый в России белорусский магазин с товарами для дома начал работать в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как «белорусская IKEA».
Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН
Заявление о зачете переправляет сумму с сальдо ЕНС в отложенную переплату, то есть резервирует сумму под конкретный налог.
Ключевые изменения в учетной политике на 2024 год. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе, какие изменения в бухгалтерском и налоговом учете нужно предусмотреть в учетной политике на 2024 год.
Греф ожидает снижения цен на недвижимость
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что цены на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки начнут снижаться.
Wildberries открыл микрокредитную компанию
Маркетплейс создает юридическую базу для развития собственных финтех сервисов.
Как определить размер НДС для белорусской компании в России?
Добрый день, кто может помочь со следующим вопросом: белорусская компания с территории России отгрузила Российской компании товар, м арендованного склада. Зарегистрированных филиалов и представительств у этой компании в России нет. Что с НДС: косвенный при ввозе или уплачиваем как налоговый агент?
Компании из ЕАЭС смогут заключать госконтракты по бумажным документам
Иностранным организациям разрешили вести бумажный документооборот по госзакупкам до тех пор, пока РФ не признает электронные подписи других стран-участников ЕАЭС.
На каком счету учитываются банковские карты, выданные ОФК?
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался, в бюджетном учёте банковские карты, выданные ОФК, на каком счёте учитываются?
Почему самозанятым не повысили максимальный доход
Летом 2023 года партия ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о повышении максимального дохода самозанятых в 2 раза. В декабре Госдума отклонила законопроект. Значит ли это, что не стоит рассчитывать на больший лимит по НПД?
Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру
Собственный капитал — важный показатель эффективности бизнеса. Если он растет — все в ажуре, если падает — возможно, пришла пора закрывать лавочку. Давайте разбираться.
Освободит ли банкротство от долгов за целевое обучение? Судебная практика
Можно ли отучиться за чужой счёт, а затем обанкротиться? Что про это думают судьи.
Авиакомпании снизили стоимость билетов на Новый год
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Как подать уведомление об увольнении иностранца через Госуслуги?
Коллеги, кто подавал Уведомления об увольнении иностранного работника через Госуслуги?
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Совет Федерации: пенсионные накопления перейдут в долгосрочные сбережения
Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в систему долгосрочных сбережений будет можно в НПФ или на сайте Госуслуги.
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