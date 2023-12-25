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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли ИП учесть налог УСН за 4-й квартал 2023 года?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли ИП доходы делать зачёт на сумму налога УСН за 4й квартал 2023 г? Или просто оставить деньги на ЕНС нераспределенными?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ®

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли ИП учесть налог УСН за 4-й квартал 2023 года?

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли ИП доходы делать зачёт на сумму налога УСН за 4й квартал 2023 г? Или просто оставить деньги на ЕНС нераспределенными?

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