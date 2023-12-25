Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ok
Глава «Сбера»: большинство госкомпаний могут приватизировать
Сбербанк допускает приватизацию 25% компании. По словам Грефа, это очень привлекательный актив, который многие хотят купить.
Семьям погибших участников СВО выплатят жилищное пособие
В случае гибели по болезни или на службе участника СВО, родственники будут иметь право в течение года получить выплату на приобретение или строительство жилья.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Как правильно оформлять расходы по корпоративному аккаунту Яндекс.Такси?
Есть корпоративный аккаунт в Яндекс.такси, выпустили приказ кто и в каком случае может пользоваться такси. Хотела узнать, кто как проводит данные расходы, нужно ли распечатывать и прикалывать отчет по поездкам или достаточно акта?
Будет ли штраф за позднюю подачу документов по воинскому учету?
Не успеваем подать документы по воинскому учету. Точно ли будет штраф, если подать в январе? Штрафовать уже начали?
С начала 2024 года продукты подорожают на 5-20%
Поставщики продуктов увеличат отпускные цены на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия. Им нужно больше средств тратить на импортное сырье и логистику.
Надо ли платить налог за дарение земли и помещения?
Добрый день. Юридическое лицо дарит землю и помещение физическому лицу. Надо ли платить налог за дарение и в какие сроки?
🥘Что ест бухгалтер. Делюсь субботним меню и новым кухонным девайсом
Осталось 8 дней до Нового года, пора уже дарить подарки. Я себе его уже сделала. Купила новый девайс на кухню. Рассказу про него и про свое меню.
Цифровой рубль включили в налоговое законодательство
У ФНС будет право блокировать счета цифровых рублей, а также взыскивать с них задолженность.
🖥️1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»
В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.
Вывод денег из компании. Командировка сотрудников. Личные расходы руководителей за счет компании
Из видео вы узнаете про пути вывода денег из бизнеса, наши рекомендации по снижению налоговых рисков, что важно знать о командировках с точки зрения налогообложения, чем опасно собственнику выкупать лизинговое имущество за копейки. Также подробно разобрали другие кейсы по личным расходам руководителей и собственников.
Работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком
Не обязательно быть в отпуске по уходу за ребенком, чтобы получать пособие по уходу. Можно будет работать, причем полный день.
Нужно ли ИП учесть налог УСН за 4-й квартал 2023 года?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно ли ИП доходы делать зачёт на сумму налога УСН за 4й квартал 2023 г? Или просто оставить деньги на ЕНС нераспределенными?
Сочи и Москва VS ужесточения льготных ипотек. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь. Смотрим, что произошло на месяц, думаем, что будет дальше.
Инвесторы подали коллективный иск в ЦБ против СПБ Биржи
Инвесторы предполагают, что СПБ Биржа торговала иностранными активами во внутреннем пуле.
Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!
❄️Снежинки закружили хоровод. В Трибуне бухгалтеры ищут снежинки
В Трибуне все пользователи уже в ожидании Нового года. Сегодня, в обеденный перерыв, все отдыхали и искали снежинки. А вы все нашли?
Бухгалтерам выдали новую форму ЕФС-1 и новые коды для ЕНП-уведомлений. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с заниженными ставками
Если банки не откажутся от несуществующих ставок в рекламных сообщениях, то ЦБ допишет «еще 20 страниц» к закону о потребительском кредитовании.
ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов
Сегодня у нас особое место занимает тема – ЕНП! Что известно про ЕНП на сегодня? Оказывается, что в уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. А еще с 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!
Материнский капитал разрешили потратить на реконструкцию дома
На средства материнского капитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки. Право на сертификат имеют семьи с ребенком-гражданином РФ по рождению.
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