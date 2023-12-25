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Красный уголок бухгалтера

Где получить закрывающие документы после оплаты вебинара на Клерке?

Здравствуйте. Оплачивали вебинар на клерке. Где взять закрывающие документы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Доброе утро! Напишите, пожалуйста, ИНН вот сюда и вам пришлют документы https://t.me/krdklerkconf

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Где получить закрывающие документы после оплаты вебинара на Клерке?

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