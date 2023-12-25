Где получить закрывающие документы после оплаты вебинара на Клерке?

ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму

На днях ФНС провела начисление фиксированных взносов в личных кабинетах ИП и сразу же зарезервировала эту сумму. Но во-первых, для такого резерва нет оснований, во-вторых, у кого-то резерв уже был по заявлению, а в-третьих у некоторых ИП взносы в принципе меньше той суммы, что у них списала ФНС.