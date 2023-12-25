Где получить закрывающие документы после оплаты вебинара на Клерке?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111
На этой неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП
В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.
ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму
На днях ФНС провела начисление фиксированных взносов в личных кабинетах ИП и сразу же зарезервировала эту сумму. Но во-первых, для такого резерва нет оснований, во-вторых, у кого-то резерв уже был по заявлению, а в-третьих у некоторых ИП взносы в принципе меньше той суммы, что у них списала ФНС.
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С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени
В 2023 году действовало временное правило, когда несдача уведомления по ЕНП при достаточном положительном сальдо ЕНС не приводила к начислению пеней. В 2024 году эта норма уже не действует.
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Давайте вспомним, какие дивидендные акции год назад рекомендовали эксперты различных инвестиционных домов и проверим, какие прогнозы сбылись? Год назад я как раз собрал аналитику по самым дивидендным акциям на 2023 год. Проверим, кто перебрал на новогоднем корпоративе, а кто оказался прав.
«Утренний бухгалтер» № 5547. На текущей неделе нужно сдать два или три уведомления по ЕНП
Контрольные даты: 25.12, 29.12. Проверьте себя.
😡 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов
Нормы НК не предусматривают автоматического зачета сальдо ЕНС в счет предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов. Но ФНС этот зачет провела.
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Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
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