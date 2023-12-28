Как правильно учесть покупку установки в бухгалтерии организации на ОСНО? Добрый день! Пожалуйста, дайте совет. Организация на ОСНО купила небольшую установка для производства за 250 тыс. руб. Ее можно оприходовать на 10.09, а потом списать, или всё-таки ставить как основное средство?

Вроде бы не очень дорогой прибор, срок полезного использования 3 года. Но заморачиваться с основным средством, амортизацией бухгалтер не хочет. Я волнуюсь, как бы потом от налоговой не прилетело. Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Sayada.