Как правильно учесть закупку тапочек в авансовом отчете ООО на УСН?

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля

Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.