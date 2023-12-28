Как правильно учесть закупку тапочек в авансовом отчете ООО на УСН?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Alex
Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!
На новогодние праздники нельзя уйти в отпуск
Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. И исключений из этого правила ни для кого нет.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?
Кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?
Должная осмотрительность. Очередное письмо счастья из ФНС
Федеральная налоговая служба денно и нощно заботится о простых бизнесменах, придумывая все новые, все более эффективные способы облегчить несладкую жизнь предпринимателя.
🌲Что будет за незаконную рубку елок
За вырубку деревьев без разрешения можно получить административный штраф до 4 тысяч рублей или уголовную ответственность.
Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц
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30% сотрудников хотят сменить место работы в 2024 году
Получить новые знания собираются 96% участников опроса. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение и прибавку к зарплате.
🤷♀️Какие инициативы депутатов не сбылись в 2023 году
Четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день из-за жары и отпуск при рождении внуков — все эти идеи и многие другие идеи оказались неосуществимыми в 2023 году.
Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.
Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни
Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.
Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля
Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.
Трудовое законодательство и новое в расчетах с персоналом с 2024 года
С 2024 года традиционно увеличен МРОТ и размеры пособий, утвержден новый производственный календарь. Бухгалтеру, который ведет зарплатный участок, нужно учитывать все эти изменения и составить для себя новый график уплаты НДФЛ – 2 раза в месяц.
В Таджикистане аннулировали лицензию российского оператора денежных переводов Western Union
Жителям Таджикистана доступны денежные переводы по системе Western Union, но проводить их теперь будет французский оператор.
Подарки сотрудникам на Новый год-2024: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн
Сегодня на сайте был представлен важный релиз, значительно изменяющий систему комментирования.
Всех клерков с наступающим Новым годом! Предновогодние настроение
Настроение предпраздничное. Немного прекрасного нам в ленту!
Инвесторы начали получать выплаты по замороженным активам
Доход от иностранных акций и облигаций, который был получен до 9 сентября 2023 года, будет выплачиваться каждые три месяца. Брокеры берут деньги со счетов иностранцев-держателей облигаций Минфина.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.
Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика
Предпринимателям, которые перепродают товары из Китая на маркетплейсах через посредника, понадобится определенный набор документов для правильного учета расходов.
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