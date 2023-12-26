Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?

Дорогие коллеги, с наступающими праздниками!
Вопрос: кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?
Т.е. заключен договор на обслуживание техники на 5 адресах. Техник ездит по этим адресам, подписывает акт обслуживания. Когда он привозит все акты - услуги оказаны — я могу выставлять бухгалтерские документы. Чтобы и данные по контракту можно занести (в том числе четкие сроки) — работаем с 44, 223-ФЗ, и телефоны, и исполнителей знать.
Договоров пара сотен, адресов от 1 000 до 2 000 — для понимания нужной масштабируемости)
Пока рассматриваю Хубекс, но не знаю насколько она подойдет.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kаt S
Комментарии2
Битрикс24
Самое оптимальное решение - обойтись типовым функционалом бухгалтерской программы, в которой ведется учет. Тем самым, сходу избавиться от дальнейшей необходимости "подружить" бухгалтерскую программу и CRM.
Судя по описанию, подразумевается что-то вроде обслуживания принтеров или кассовой техники.
Ключевой вопрос, что подразумевается под отслеживанием?
Поскольку имеет место быть договор обслуживания, интуитивно предполагаю, что речь идет о выставлении документов (счетов и актов) в последний день месяца с заведомо известной суммой за месяц.
Ближе к окончанию месяца, на основе имеющихся договоров обслуживания, генерируются счета и акты по всем контрагентам. Ничего заумного тут нет...
Теперь что касается собственно отслеживания... Самый экономный вариант - это заполнение техником в Excel следующих реквизитов: №п/п, дата, время, контрагент, адрес. "Контрагент" и "адрес" можно извратиться и выбирать из списка. Каждый техник заполняет табличку Excel с именем Master_XXX, где XXX - цифровой идентификатор мастера. В конце работы данные файлы передаются в офис. Там они чохом обрабатываются и формируются еще не отработанные адреса контрагентов за месяц на следующий день. Дальше эти адреса распределяются между техниками, исходя из того, по каким районам они сегодня работают. Можно даже заранее утром сформировать вышеупомянутые таблички в Excel, оставив не заполненным лишь реквизит "время" как основной критерий выполнения обслуживания.
Вот и вся CRM... Сварганить все это в 1С:Бухгалтерия - не шибко трудоемко.