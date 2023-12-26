Красный уголок бухгалтера
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?

Кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?

Дорогие коллеги, с наступающими праздниками!

Вопрос: кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?

Т.е. заключен договор на обслуживание техники на 5 адресах. Техник ездит по этим адресам, подписывает акт обслуживания. Когда он привозит все акты - услуги оказаны — я могу выставлять бухгалтерские документы. Чтобы и данные по контракту можно занести (в том числе четкие сроки) — работаем с 44, 223-ФЗ, и телефоны, и исполнителей знать.

Договоров пара сотен, адресов от 1 000 до 2 000 — для понимания нужной масштабируемости)

Пока рассматриваю Хубекс, но не знаю насколько она подойдет.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kаt S

Комментарии

2
  • VadimBA

    Самое оптимальное решение - обойтись типовым функционалом бухгалтерской программы, в которой ведется учет. Тем самым, сходу избавиться от дальнейшей необходимости "подружить" бухгалтерскую программу и CRM.

    Судя по описанию, подразумевается что-то вроде обслуживания принтеров или кассовой техники.

    Ключевой вопрос, что подразумевается под отслеживанием?

    Поскольку имеет место быть договор обслуживания, интуитивно предполагаю, что речь идет о выставлении документов (счетов и актов) в последний день месяца с заведомо известной суммой за месяц.

    Ближе к окончанию месяца, на основе имеющихся договоров обслуживания, генерируются счета и акты по всем контрагентам. Ничего заумного тут нет...

    Теперь что касается собственно отслеживания... Самый экономный вариант - это заполнение техником в Excel следующих реквизитов: №п/п, дата, время, контрагент, адрес. "Контрагент" и "адрес" можно извратиться и выбирать из списка. Каждый техник заполняет табличку Excel с именем Master_XXX, где XXX - цифровой идентификатор мастера. В конце работы данные файлы передаются в офис. Там они чохом обрабатываются и формируются еще не отработанные адреса контрагентов за месяц на следующий день. Дальше эти адреса распределяются между техниками, исходя из того, по каким районам они сегодня работают. Можно даже заранее утром сформировать вышеупомянутые таблички в Excel, оставив не заполненным лишь реквизит "время" как основной критерий выполнения обслуживания.

    Вот и вся CRM... Сварганить все это в 1С:Бухгалтерия - не шибко трудоемко.

Интернет и IT

Битрикс24 все еще сбоит

20 декабря у сервисов Битрикс24 произошел сбой. Сообщения в корпоративных чатах не приходили, уведомления отображались с задержками. Этот сбой устранили, но проблемы еще есть.

31
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!

Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
119
1,3 тыс.

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Отпуска

На новогодние праздники нельзя уйти в отпуск

Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. И исключений из этого правила ни для кого нет.

52
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?

Кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?

2
37
Логотип Алевтина Иванова
Алевтина Иванова
Должная осмотрительность

Должная осмотрительность. Очередное письмо счастья из ФНС

Федеральная налоговая служба денно и нощно заботится о простых бизнесменах, придумывая все новые, все более эффективные способы облегчить несладкую жизнь предпринимателя.

210
КоАП РФ

🌲Что будет за незаконную рубку елок

За вырубку деревьев без разрешения можно получить административный штраф до 4 тысяч рублей или уголовную ответственность.

37
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц

Клерк.Плюс — это простая и удобная подписка, которая дает доступ к закрытым материалам сайта: разборам и мини-курсам. Также вы сможете свободно пользоваться справочно-правовой системой, а на сайте мы отключим для вас рекламу. А еще дадим особый статус подписчика.

Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц
2
291

Записи вебинаров

709
Новые видео от экспертов каждый день
Трудовые отношения

30% сотрудников хотят сменить место работы в 2024 году

Получить новые знания собираются 96% участников опроса. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение и прибавку к зарплате.

44
Трудовые отношения

🤷‍♀️Какие инициативы депутатов не сбылись в 2023 году

Четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день из-за жары и отпуск при рождении внуков — все эти идеи и многие другие идеи оказались неосуществимыми в 2023 году.

49
Бесплатно с Учетная политика

Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.

Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс
29
Бесплатно с Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
98
Трудовые отношения

Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни

Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.

56
Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Налоговые проверки

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля

Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля
146
Налоговые изменения 2024

Трудовое законодательство и новое в расчетах с персоналом с 2024 года

С 2024 года традиционно увеличен МРОТ и размеры пособий, утвержден новый производственный календарь. Бухгалтеру, который ведет зарплатный участок, нужно учитывать все эти изменения и составить для себя новый график уплаты НДФЛ – 2 раза в месяц.

Иллюстрация: SHVETS production/pexels
99
Банки

В Таджикистане аннулировали лицензию российского оператора денежных переводов Western Union

Жителям Таджикистана доступны денежные переводы по системе Western Union, но проводить их теперь будет французский оператор.

3
89
НДФЛ

Подарки сотрудникам на Новый год-2024: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2
1 тыс.
Логотип ToT
ToT

Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн

Сегодня на сайте был представлен важный релиз, значительно изменяющий систему комментирования.

Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн
24
159
Логотип Este
Este
Бухгалтеры

Всех клерков с наступающим Новым годом! Предновогодние настроение

Настроение предпраздничное. Немного прекрасного нам в ленту!

19
Инвестиции

Инвесторы начали получать выплаты по замороженным активам

Доход от иностранных акций и облигаций, который был получен до 9 сентября 2023 года, будет выплачиваться каждые три месяца. Брокеры берут деньги со счетов иностранцев-держателей облигаций Минфина.

74
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
540