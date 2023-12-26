Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?

Кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?

Дорогие коллеги, с наступающими праздниками!

Вопрос: кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?

Т.е. заключен договор на обслуживание техники на 5 адресах. Техник ездит по этим адресам, подписывает акт обслуживания. Когда он привозит все акты - услуги оказаны — я могу выставлять бухгалтерские документы. Чтобы и данные по контракту можно занести (в том числе четкие сроки) — работаем с 44, 223-ФЗ, и телефоны, и исполнителей знать.

Договоров пара сотен, адресов от 1 000 до 2 000 — для понимания нужной масштабируемости)

Пока рассматриваю Хубекс, но не знаю насколько она подойдет.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kаt S