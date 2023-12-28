Что происходит с личным кабинетом налоговой службы?

Друзья и коллеги всех с наступающим! Вопрос, может кто-то, знает, что происходит. С понедельника невозможно ни с одного браузера зайти в ЛК налоговой как ИП так и юр. лица, что у них случилось?

Задаю вопрос в чате налоговой, причем не я одна, а массово со всей страны. Но в чате отвечают на любой вопрос кроме этого, более того, повторно мои вопросы стали удалять и не только мои на эту тему.

Звоню на общую линию налоговой, там так же говорят, мы вас сейчас соединим с экспертом, но по факту просто играет музыка, нет соединения и голосовуха говорит: все операторы заняты, время ожидание ответа более 10 минут, и так почти час.

Не поверите — час держала звонок, потом просто система меня сбросила. Хоть бы сказали, хакнули их, или дос атаки, или просто всё накрылось, но они работают над этим, но нет, просто тележат, ответа не могу добиться, может кто-то, знает что происходит?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лисбет Саландер.