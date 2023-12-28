Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Marianna
Как верно заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента на взносы?
Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, по заполнению уведомления об уменьшении стоимости патента на взносы: в листе А в строке 060 мы указываем сумму именно по данному патенту, если ранее уже его уменьшали, а в листе Б в строке 130 - сумму по всем ранее поданным уведомлениям, так? То есть если я сейчас хочу уменьшить патент, взятый на декабрь, и ранее я его еще не уменьшала, то в строке 060 я ничего не заполняю, а в листе Б указываю сумму, на которую уменьшала годовой патент. Все верно?
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