Как верно заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента на взносы?

Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста, по заполнению уведомления об уменьшении стоимости патента на взносы: в листе А в строке 060 мы указываем сумму именно по данному патенту, если ранее уже его уменьшали, а в листе Б в строке 130 - сумму по всем ранее поданным уведомлениям, так? То есть если я сейчас хочу уменьшить патент, взятый на декабрь, и ранее я его еще не уменьшала, то в строке 060 я ничего не заполняю, а в листе Б указываю сумму, на которую уменьшала годовой патент. Все верно?