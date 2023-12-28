Может ли самозанятый ГПХ направить вознаграждение на счет третьего лица?

Что такое счёт-проформа

Счёт-проформа — это предварительный счёт, необходимый для международных перевозок. Экспортёр обязан не только заполнить этот документ на русском языке, но и перевести его на английский, чтобы предъявить на таможне. Разберёмся в том, чем счёт-проформа отличается от счёта-фактуры и как составить счёт-проформу для экспорта груза.