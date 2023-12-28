Может ли самозанятый ГПХ направить вознаграждение на счет третьего лица?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Евгения.
Новый порядок уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы
Начиная с 2023 года, налог по УСН и ПСН необходимо уменьшать на страховые взносы по новым правилам. Эти изменения уже вступили в силу, и их можно применять в работе. Разберем, как теперь нужно уменьшать налог по упрощенке и патенту.
Ресторанам хотят разрешить торговать алкоголем навынос
Бизнес-сообщество просит правительство разрешить продавать навынос спиртные напитки в ресторанах. Общепит будет подчиняться тем же правилам, что и магазины.
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Клиенты Wildberries смогут отметить покупку после заказа
Если пользователь случайно выбрал не тот адрес доставки или не те позиции из корзины, то он сможет отменить заказ.
Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год
Одна из важных декабрьских задач бухгалтера — это обновление учетной политики организации на следующий год. До наступления дедлайна осталось не так много дней. Расскажем, какие изменения необходимо зафиксировать в учетной политике организации на 2024 год.
Модульбанк запустил корпоративный фонд для бегунов на платформе MoneyRun
Теперь можно бегать с Модульбанком и обменивать километры на деньги.
🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени
Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.
Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц
Изменится лимит денежных переводов самому себе по Системе быстрых платежей. С 1 мая 2024 года без комиссии можно будет отправить на свой счет в другом банке до 30 млн рублей.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
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Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
Только 502 оператора связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров. «Антифрод» создан для пресечения активности мошенников.
Нужны ли путевые листы для компенсации использования личного авто ООО?
Добрый день! Помогите советом в следующем вопросе. ООО на ОСНО. Если директору начать выплачивать компенсацию за использование личного авто в служебных целях в фиксированном размере (например 10 тыс. руб.), обязательно ли наличие путевых листов?
Что такое счёт-проформа
Счёт-проформа — это предварительный счёт, необходимый для международных перевозок. Экспортёр обязан не только заполнить этот документ на русском языке, но и перевести его на английский, чтобы предъявить на таможне. Разберёмся в том, чем счёт-проформа отличается от счёта-фактуры и как составить счёт-проформу для экспорта груза.
Стоимость ОСАГО хотят рассчитывать по свободному тарифу
Центробанку предложат определять только максимальную стоимость полиса и отказаться от тарифного коридора. Страховые компании будут индивидуально подбирать цену ОСАГО для клиентов.
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Зачем бизнесу финансовый анализ: объясняем на примерах
ABC-анализ, расчёт плановых показателей, анализ дебиторской задолженности — все эти инструменты нужны для эффективного управления бизнесом. Однако выбирать метод нужно на основе задач конкретного предприятия. Разбираем на примерах, какие инструменты помогут бизнесу в той или иной ситуации.
Итоги налогового сезона — 2023
Друзья! До Нового года осталось совсем немного, все завершают свои рабочие дела и постепенно погружаются в атмосферу праздника.
Может ли самозанятый ГПХ направить вознаграждение на счет третьего лица?
Доброго предновогоднего! Сотрудник ГПХ самозанятый спрашивает, можно ли вознаграждение по его заявлению направить на счёт третьего лица. Спасибо.
Иностранные инвесторы смогут получить визу в РФ на три года
Чтобы создать привлекательные условия для инвестиций в РФ, властям предложили увеличить срок действия визы для бизнесменов, которые вложат в проекты 100 млн рублей.
Следим за дискуссией опытных бухгалтеров в телеграме: нюансы найма и адаптации
В онлайн режиме обсуждаем вопросы найма и адаптации в российских компаниях, влияние возраста и опыта на рабочие отношения, а также важность эффективного управления персоналом. Обсуждаем прямо сейчас! Подключайтесь!!!
Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%
За работников-китайцев не надо платить взносы на ОПС. Но это касается только работодателей-организаций. ИП платят «по полной программе» – по единому тарифу.
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