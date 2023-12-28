Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Kate
Совет Федерации: купленные в ходе IPO акции нужно освободить от НДФЛ
Розничных инвесторов освободят от налогов с дивидендов от активов, купленных в ходе публичного или вторичного размещения акций.
Великолепные новости от франшизной сети бухгалтерских агентств
Мы понимаем, какие проблемы могут возникать у предпринимателей до открытия франшизы. И уже нашли решение!
Штраф с камер за отсутствие страховки не превысит 800 рублей в сутки
Водители, которые ездят без ОСАГО, могут получить административный штраф один раз в сутки, он не будет дороже 800 рублей.
Как продлить отпуск в связи с больничным листом
Рассказываем, что делать и как правильно оформить документы, если сотрудник заболел в отпуске.
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Как правильно округлять суммы налогов и взносов
По правилам статьи 52 НК сумма налога, которая при расчете составила дробное число, округляется до полного рубля: часть, которая меньше 50 копеек, то есть «мелочь», отбрасывается, и сумма округляется до полного рубля. Но, так не всегда. В большинстве случаев, сумму округлять нельзя.
Баллы от маркетплейсов: как отражать в налоговой декларации
Баллы, начисленные маркетплейсом поставщику, не отражают в налоговой декларации.
Топ-20 курсов по закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ
В бизнес-мире клерки по закупкам играют ключевую роль в обеспечении эффективности и устойчивости деятельности компаний. Это специалисты, обладающие стратегическим мышлением и навыками в области закупок, которые формируют основу успешного управления ресурсами.
Можем ли отказать в выплате внешнему совместителю менее 2 лет?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, ситуация: есть внешний совместитель, работает менее 2 лет. Пришел на него больничный лист. Можем отказать в выплате и на основании чего? Спасибо.
Работа в новогодние праздники. Как оформить
Грядут новогодние каникулы. Но далеко не все смогут отдохнуть в эти дни. Расскажем, как привлечь и оформить выход сотрудника на работу в праздничные дни.
Новый порядок уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы
Начиная с 2023 года, налог по УСН и ПСН необходимо уменьшать на страховые взносы по новым правилам. Эти изменения уже вступили в силу, и их можно применять в работе. Разберем, как теперь нужно уменьшать налог по упрощенке и патенту.
Ресторанам хотят разрешить торговать алкоголем навынос
Бизнес-сообщество просит правительство разрешить продавать навынос спиртные напитки в ресторанах. Общепит будет подчиняться тем же правилам, что и магазины.
Клиенты Wildberries смогут отменить покупку после заказа
Если пользователь случайно выбрал не тот адрес доставки или не те позиции из корзины, то он сможет отменить заказ.
Какие изменения нужно внести в учетную политику на 2024 год
Одна из важных декабрьских задач бухгалтера — это обновление учетной политики организации на следующий год. До наступления дедлайна осталось не так много дней. Расскажем, какие изменения необходимо зафиксировать в учетной политике организации на 2024 год.
Модульбанк запустил корпоративный фонд для бегунов на платформе MoneyRun
Теперь можно бегать с Модульбанком и обменивать километры на деньги.
🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени
Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.
Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц
Изменится лимит денежных переводов самому себе по Системе быстрых платежей. С 1 мая 2024 года без комиссии можно будет отправить на свой счет в другом банке до 30 млн рублей.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
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Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.
Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
Только 502 оператора связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров. «Антифрод» создан для пресечения активности мошенников.
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