Можем ли отказать в выплате внешнему совместителю менее 2 лет?

Новый порядок уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы

Начиная с 2023 года, налог по УСН и ПСН необходимо уменьшать на страховые взносы по новым правилам. Эти изменения уже вступили в силу, и их можно применять в работе. Разберем, как теперь нужно уменьшать налог по упрощенке и патенту.