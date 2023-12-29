Считаются ли аффилированными лицами ИП, сдающий имущество сыну-ИП?

Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января

ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.