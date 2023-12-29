Считаются ли аффилированными лицами ИП, сдающий имущество сыну-ИП?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Сергей.
Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января
ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.
Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам
Конец года для бухгалтера — это горячая пора. Начинается подготовка к сдаче годовой отчетности. Разберем, какие отчеты нужно сдавать по внештатным исполнителям, по какой форме, куда и в какой срок.
По итогам 2023 года продажи игристого вина вырастут на 20%
Покупатели предпочитают Prosecco, Cava, полусладкое игристое вино, а также брют с низким содержанием сахара.
Налоговые тенденции 2024: провожаем старый год
В конце года многие подводят итоги, и пытаются построить сценарии будущего.
Вице-премьер Чернышенко: мобильным операторам не позволят «наживаться» на абонентах
За ростом тарифов на связь будет пристально следить ФАС. Операторам не позволят бесконтрольно повышать стоимость услуг.
✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум на месяц в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!
Персонифицированные сведения за декабрь можно не сдавать
Ежемесячно до 25 числа каждого месяца надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Исключение – третий месяц каждого квартала.
Товары с таможенной стоимостью меньше 200 евро не будут облагать экспортными курсовыми пошлинами
Лекарства, химическую продукцию, зефир и пастилу, а также малоценные товары до 200 евро вывели из-под действия экспортных пошлин.
Последние Разборы... в этом году!
В течение этого года мы не только выпустили более 500 разборов, но и обновили формат! Разобрали для вас самые разные темы начиная от ЕНП и заканчивая отпускными и декретными выплатами.
Как из ничего получить налоговые проблемы: последствия по НДФЛ при продаже недвижимости
Незнание закона не освобождает от ответственности. Как продавец недвижимости попал на 6 млн рублей НДФЛ из-за неправильной трактовки срока владения и как удалось решить эту проблему.
Договор оказания транспортных услуг
Договор оказания транспортных услуг — это один из типов контракта, который может быть заключён между перевозчиком и его клиентом. Этот документ регулирует порядок перевозки грузов и пассажиров. Рассмотрим процесс заключения такого договора между юридическими лицами.
Считаются ли аффилированными лицами ИП, сдающий имущество сыну-ИП?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: собственник имущества в статусе ИП на упрощенке, сдает имущество сыну тоже ИП и получает доход. Будут ли они считаться аффилированными лицами в части предоставления льготы по налогу на имущество (льгота у отца)?
В 2024 году страховой рынок вырастет только на 2%
Из-за высоких ставок спрос на розничные кредиты снизится, а значит страховые компании заработают меньше в 2024 году. Премии страховщиков продолжат расти в сегменте автострахования.
НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 января
Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.
Подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января
Если компания хочет перейти на УСН с 2024 года, надо подать уведомление до 31.12.2023, но так как это выходной день, то крайний срок – 09.01.2024.
📑 Как бухгалтеру быстро отредактировать PDF-файлы
Документы удобно хранить и пересылать в формате PDF, но зачастую случается, что в готовый файл нужно срочно внести изменения или исправить ошибку. Для этого есть несколько программ, которые помогут быстро отредактировать документы.
Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!
Вы присылали нам фото своих чудесных елочек из дома и из рабочего офиса. Все они великолепны, но нужно выбрать самую бухгалтерскую из всех, чтобы вручить подарок. Голосуйте за бухгалтерскую елку-2024.
🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!
Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.
Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
Когда списывать дебиторку, если компанию исключили из ЕГРЮЛ. Мини-курс
После исключения контрагента из ЕГРЮЛ его дебиторскую задолженность можно признать безнадежной и списать. Давайте разберемся когда это сделать, чтобы не нарушить закон.
Начать дискуссию