Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя EVA EVA
🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!
Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.
Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост
Готовимся к «майонезному безумию»)))
Механизм потребительских каникул будет действовать постоянно
Во время кредитных каникул банки не будут начислять пени и штрафы за приостановку платежей, но проценты по договору придется выплатить.
Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
Что делать, если налоговая выдала патент на всю площадь ИП?
SOS! Всех с наступающим новым годом! Друзья, помогите! У ИП имеется нежилое здание 60 кв м. Оно поделено на помещения, согласно плану БТИ. Подали заявление на патент на 10 кв м, то есть на одно помещение, а налоговая сделала патент на общую площадь 60 кв м, нам это категорически не нужно. Что можно сделать в этой ситуации? Благодарю за ответы
Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных в 2024 году
Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.
Центробанк будет запрашивать у экспортеров сведения о валютных обязательствах
Крупным экспортерам придется отчитываться не только об обязательствах в иностранной валюте, но еще и о рублевых остатках на счетах в зарубежных банках, а также о долгах в рублях перед нерезидентами.
Таможня перевыполнит план по перечислениям в бюджет на 150-160 млрд рублей
ФТС заявила о перевыполнении плана по пополнению федерального бюджета. К норме в 6,4 трлн рублей добавится еще около 160 млрд рублей.
💫 Дорогие друзья! ✨ От всей души поздравляю с наступающим Новым годом🎄
Пусть он подарит вам много перспектив и возможностей для достижения всех задуманных планов и идей, успехов в карьере и личной жизни. Желаю, чтобы Вы никогда не отчаивались, а самые заветные желания исполнялись. 👏
С какими акциями я вхожу в 2024 год
Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.
Собственные средства как источник долгосрочного финансирования
В отличие от ЗАО открытые акционерные общества могут пользоваться более широким набором рыночных инструментов для продажи своих акций и привлечения дополнительного капитала. Не вдаваясь глубоко в рассмотрение возможностей, которые предоставляет для ОАО финансовая инфраструктура, отметим лишь некоторые важнейшие механизмы.
💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
В 2023 году на сайт ФНС заходили больше 170 млн раз
Ежедневно сайт налоговой посещали более 3 млн пользователей. Посетители интересовались информацией о ЕНС, узнавали свой ИНН, а также проверяли контрагентов в сервисе «Прозрачный бизнес».
Срок полезного использования основных средств и его изменение.
Можно или нужно? Уже более двух недель прошло с моего выступления на конференции Клерка в славном Краснодаре, которое я не считаю особенно удачным.
С мобильных торговых объектов хотят взимать торговый сбор
Депутаты предложили облагать торговым сбором мобильные торговые объекты.
Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉
Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)
Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.
Wildberries начал доставлять товары беспилотным транспортом
Wildberries первым среди маркетплейсов начал внедрять доставку товаров беспилотными автомобилями марки «КАМАЗ».
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получила право не выпускать замещающие облигации
Компания обеспечит прямые выплаты держателям ценных бумаг. Для этого «ВЭБ.РФ» не обязательно замещать евробонды.
Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту
МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.
Начать дискуссию