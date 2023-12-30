Что делать, если налоговая выдала патент на всю площадь ИП?

SOS! Всех с наступающим новым годом! Друзья, помогите! У ИП имеется нежилое здание 60 кв м. Оно поделено на помещения, согласно плану БТИ. Подали заявление на патент на 10 кв м, то есть на одно помещение, а налоговая сделала патент на общую площадь 60 кв м, нам это категорически не нужно. Что можно сделать в этой ситуации? Благодарю за ответы