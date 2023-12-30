Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Irina Burmistrova.
Какой ОКВЭД необходим для оказания услуги порошковой покраски ИП (патент)?
Добрый вечер! Подскажите ИП (патент) ОКВЭД 45.20 (ремонт автомобилей) хочет оказывать услугу «порошковая покраска» какой ОКВЭД необходимо внести?
Как бухгалтеру работать из дома в 1С
Удаленная работа — вот уже несколько лет норма рабочей жизни, в том числе и для бухгалтера. Благо, современные технологии позволяют ему без проблем получать доступ к нужному программному обеспечению. Разбираемся, как бухгалтеру организовать работу из дома в программе 1С.
Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности
Близится к завершению 2023 год. В этом году была масса изменений, которые кардинально перевернули привычный учет.
Wildberries до 10-23% увеличит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники
8 января маркетплейс начнет удерживать с продавцов бытовой техники и электроники повышенную комиссию.
Списались ли у кого-нибудь страховые взносы за декабрь 23-го года?
Подскажите пожалуйста, у кого-то произошло сегодня списание страховых взносов за декабрь 23г.? Которые очень просила налоговая перечислить в декабре... Сегодея зашла в личный кабинет, они на месте, ничего не списали. Срок стоит до 29.01.24г. Зачем же тогда налоговая обзванивала и просила перечислить именно в декабре, чтобы они могли до конца года всё закрыть 🤦♀️
Вице-премьер Белоусов: номинальная зарплата растет из-за дефицита рабочей силы
Высокая ключевая ставка может сдержать рост инфляции и номинальных зарплат, но не скоро.
Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉
Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)
Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.
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Что ест бухгалтер? Предновогодний вкусный пост
Готовимся к «майонезному безумию»)))
Механизм потребительских каникул будет действовать постоянно
Во время кредитных каникул банки не будут начислять пени и штрафы за приостановку платежей, но проценты по договору придется выплатить.
Как и когда лизинговые компании предоставляют отчетность в Росфинмониторинг
Лизинговая компания предоставляет разные виды отчетов в Росфинмониторинг. Разбираемся, в каких случаях и в какие сроки их нужно отправлять.
Что делать, если налоговая выдала патент на всю площадь ИП?
SOS! Всех с наступающим новым годом! Друзья, помогите! У ИП имеется нежилое здание 60 кв м. Оно поделено на помещения, согласно плану БТИ. Подали заявление на патент на 10 кв м, то есть на одно помещение, а налоговая сделала патент на общую площадь 60 кв м, нам это категорически не нужно. Что можно сделать в этой ситуации? Благодарю за ответы
Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных в 2024 году
Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.
Центробанк будет запрашивать у экспортеров сведения о валютных обязательствах
Крупным экспортерам придется отчитываться не только об обязательствах в иностранной валюте, но еще и о рублевых остатках на счетах в зарубежных банках, а также о долгах в рублях перед нерезидентами.
Таможня перевыполнит план по перечислениям в бюджет на 150-160 млрд рублей
ФТС заявила о перевыполнении плана по пополнению федерального бюджета. К норме в 6,4 трлн рублей добавится еще около 160 млрд рублей.
💫 Дорогие друзья! ✨ От всей души поздравляю с наступающим Новым годом🎄
Пусть он подарит вам много перспектив и возможностей для достижения всех задуманных планов и идей, успехов в карьере и личной жизни. Желаю, чтобы Вы никогда не отчаивались, а самые заветные желания исполнялись. 👏
С какими акциями я вхожу в 2024 год
Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.
Собственные средства как источник долгосрочного финансирования
В отличие от ЗАО открытые акционерные общества могут пользоваться более широким набором рыночных инструментов для продажи своих акций и привлечения дополнительного капитала. Не вдаваясь глубоко в рассмотрение возможностей, которые предоставляет для ОАО финансовая инфраструктура, отметим лишь некоторые важнейшие механизмы.
💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю
Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.
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