Что не так с закрытием года в 1С БП и ЕНС?

Странное дело с 1С БП и ЕНС. Последний релиз. По ООО УСН (Д-Р), и ИП УСН (Д) все сходится копейка в копейку. По ИП ПСН при закрытии года какие то чудеса.

1. Сумма патента (уменьшена на 50%, с сотрудниками) — не начислились, хотя по идее 50% которые идут в оплату должны быть начислены. В долбанном мастере уплаты сумма встает 0.

2. СВ оплачены полностью - вешается доплата (1% свыше 300к).

3. Общее сальдо ЕНС (ДТ68.90) — большой плюс.

Решил проверить как спишутся СВ со сроком уплаты 09.01.24 — списывается черт пойми как при закрытии января 2024.

У кого именно на ПСН такая же фигня?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vladimir