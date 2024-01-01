Что не так с закрытием года в 1С БП и ЕНС?

1. Сумма патента (уменьшена на 50%, с сотрудниками) — не начислились, хотя по идее 50% которые идут в оплату должны быть начислены. В долбанном мастере уплаты сумма встает 0.
2. СВ оплачены полностью - вешается доплата (1% свыше 300к).
3. Общее сальдо ЕНС (ДТ68.90) — большой плюс.
Решил проверить как спишутся СВ со сроком уплаты 09.01.24 — списывается черт пойми как при закрытии января 2024.
У кого именно на ПСН такая же фигня?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vladimir
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