Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
🎓Вебинар. КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году? 25 января в 11:00 мск!
Узнайте больше о том, как перейти на кадровый электронный документооборот в бухгалтерском аутсорсинге.
Ошибки, которые чаще всего находят аудиторы
Аудиторы, в отличие от налоговиков, за ошибки не штрафуют. Однако аудиторское заключение, в котором будут указаны несоответствия, может причинить организации вред. Разбираемся, какие ошибки аудиторы находят чаще всего и как их не допускать.
💥Календарь бухгалтера. Что бухгалтеру нужно сдать не позднее 9 января
Составили для вас план действий на начало января, чтобы вы ничего не пропустили.
ЦБ сможет ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже
Банк России сможет ограничивать операции отдельных участников биржевых торгов или торги конкретными инструментами на срок до полугода. Мера может коснуться широкого круга лиц, в том числе частных инвесторов.
Эксперты предупредили о росте цен до 40% на новые иномарки
Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%. В меньшей степени подорожают китайские бренды.
Нужно ли подавать уведомления и заявления для ИП по фиксам?
Добрый день. В 23 г платили за фиксы ИП платежкой со статусом 02. Теперь необходимо переходить на уведомления. Нужно ли ИП по фиксированным взносам подавать уведомления и заявления на зачёт. Где как пишут, информации много и разной.
Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ
Для всех тех, кто применяет онлайн-кассу, законодатели подготовили нововведения. Так, в декабре 2023 года опубликовали проект поправок к закону № 54-ФЗ. Также планируют изменить и способы проверки владельцев касс. Разбираем, как новые требования могут повлиять на работу бизнеса.
❗️Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки
Добровольный переход с УСН на ОСНО доступен каждому налогоплательщику. Если вам не выгодно работать на УСН или же все ваши клиенты работают на общей системе и хотят получать вычет по НДС, вы можете перейти на ОСНО. Главное — предупредить налоговиков.
Упрощенный порядок ввоза электроники будет действовать весь 2024 год
Правительство продлило до конца 2024 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования.
Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты
В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.
Курс доллара вырос до 90,9 рубля, евро до 100
Курс доллара начал 2024 год ростом. Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США на мировом рынке.
В Москве установили прожиточный минимум на 2024 год
С 1 января 2024 года вступило в силу Постановление правительства Москвы от 17.11.2023 № 1961-ПП, которое устанавливает новую величину прожиточного минимума в г. Москве на 2024 год.
Всегда ли банк прав по 115-ФЗ❓Какие требования банка законны❓
В прошлый раз писала о том, по каким основаниям банк может заблокировать счет предпринимателей.
Демографический коллапс — самая большая проблема человечества
Демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества, заявил Илон Маск. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию пользователя, который привел данные о снижении рождаемости в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Нидерландах и Индии.
Риски работодателя при расторжении трудового договора по соглашению сторон
В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации, участились трудовые споры, связанные с увольнениями. На первый взгляд может показаться, что при разногласиях с работодателем именно работники являются слабой стороной, однако — это не всегда так.
Как ИИ переосмысливает творчество. Как это применить в бухгалтерии?
Эти иллюстрации были созданы ChatGPT. Несмотря на некоторые несовпадения и неточности, качество работ поражает воображение.
TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи
Из списка торгов бумаги должны исключить с 31 января 2024 года.
Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ
Все, что связано с кассами, регулирует федеральный закон 54-ФЗ — его часто называют «законом об онлайн-кассах». Он обязывает бизнес применять при расчетах с физическими и юридическими лицами контрольно-кассовую технику (ККТ), которая отправляет данные о пробитых чеках в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных.
Отзыв сотрудника из отпуска. Какие документы нужны
Все случаи, когда работодатель может отозвать работника из отпуска, а также требования, которые он обязан исполнить предусмотрены статьей 125 ТК. При этом, согласно законодательству, отозвать сотрудника из отпуска возможно только с его собственного согласия.
Особенности исчисления времени прогула. На что обратить внимание
ТК предусмотрено право работодателя уволить работника за прогул. Прогулом в соответствии со ст. 81 ТК является отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня зависимо от его продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
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