Нужно ли подавать уведомления и заявления для ИП по фиксам?

Добрый день. В 23 г платили за фиксы ИП платежкой со статусом 02. Теперь необходимо переходить на уведомления. Нужно ли ИП по фиксированным взносам подавать уведомления и заявления на зачёт. Где как пишут, информации много и разной.