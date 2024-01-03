Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как отменить учет НДФЛ и штрафа на ЕНС в 1С?

Добрый вечер. УСН 6%. В КУДиР попадает часть НДФЛ, и штраф на ЕНС (программа ставит в уменьшение налога УСН). Как убрать эти суммы в 1С, подскажите, пожалуйста.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vera Gld

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Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера

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Лимиты по УСН

Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру

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Можно ли сдать отчетность ЕФС-1 9 января, если сотрудник уволен 31 декабря?

Коллеги, с новым годом!!! Вопрос: человек уволен 31 декабря, работал по срочному договору, могу ли я отчётность ефс-1 сдать 9 января, не будет ли нарушением?

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Бесплатно с 6-НДФЛ

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения

Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.

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Самозанятые

Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?

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Увольнение

Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.

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Какие и как долго храните документы по розничным продажам?

Коллеги, кто работает с интернет-магазином и розничным магазином, вопрос к вам. Какие документы по розничным продажам физлицам вы храните и какой срок?

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НДФЛ

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления

С января 2024 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс: меняется порядок уплаты организациями и предпринимателями НДФЛ за своих сотрудников, а также порядок предоставления уведомлений по исчисленному налогу. Расскажем о наиболее значимых изменениях по НДФЛ для бизнеса, которые стартуют с 1 января 2024 года.

Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления
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НДФЛ

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС в 2024 году: отмена платежек-02, мораторий на пени, два срока уплаты НДФЛ

Единый налоговый счет с нами теперь надолго, чиновники в 2024 году отказываться от новой системы не будут.

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Детские пособия

Размеры детских пособий в 2024 году

В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.

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ОСАГО

Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России

Путин продлил до 2025 года право жителей четырех новых регионов России перемещаться на автомобилях без полиса ОСАГО.

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Кадры

Студенты. Поиск работы для студентов. С чего начать? Какие специальности востребованы? Кого ищут работодатели

В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.

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Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году

С 1 января 2024 года реальное место работы удаленщика больше не имеет значения для работодателя. Налоговые ставки унифицировали как для тех, кто работает в России, так и для тех, кто трудится из-за рубежа. Но кое-что законодатели все-таки упустили. Подробности — в статье.

Иллюстрация: Theo Decker/pexels
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Отпуска

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2024 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может помешать сотруднику воспользоваться правом на отдых, например, если не закончена какая-то работа в срок, что может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления.

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Ведение бизнеса

Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году

Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.

Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году
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Управление персоналом

Способы, применяемые в компаниях, по удержанию сотрудников

Разбираем причины увольнений сотрудников, в каких специалистах наблюдается дефицит в настоящее время. Расскажем, какие меры, предпринимает руководство компаний, для удержания ценных сотрудников.

Способы, применяемые в компаниях, по удержанию сотрудников
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Маркетплейсы

Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика

Предпринимателям, которые перепродают товары из Китая на маркетплейсах через посредника, понадобится определенный набор документов для правильного учета расходов.

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Инвестиции

Инвесткопилка в Альфа-Банке. Опыт пользования за 2023 год

Год пользуюсь инвесткопилкой в Альфа-Банке, решил посмотреть и показать, что там как получилось. Скажу сразу, что результат 2023 года — печальбеда, но на это есть ряд объективных и ряд необъективных факторов, так что попробуем разобраться.

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⚡️Тинькофф: Для подтверждения оплаты в интернете нужны российские браузеры

Тинькофф» обновляет требования: для онлайн-оплаты теперь нужны «Яндекс.Браузер» и «Атом».

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