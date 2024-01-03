Как отменить учет НДФЛ и штрафа на ЕНС в 1С?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vera Gld
Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера
«Клерк» собрал для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.
Изменения по УСН в 2024 году: топ-5 новшеств, что надо знать бухгалтеру
Новые лимиты, сроки сдачи уведомлений по ЕНП и уплаты авансовых платежей в 2024 году — забирайте в закладки.
Можно ли сдать отчетность ЕФС-1 9 января, если сотрудник уволен 31 декабря?
Коллеги, с новым годом!!! Вопрос: человек уволен 31 декабря, работал по срочному договору, могу ли я отчётность ефс-1 сдать 9 января, не будет ли нарушением?
Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.
Когда налоговая задолженность помешает получить статус самозанятого?
Чтобы стать самозанятым повторно — проверь свои налоги!
Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул
Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.
Какие и как долго храните документы по розничным продажам?
Коллеги, кто работает с интернет-магазином и розничным магазином, вопрос к вам. Какие документы по розничным продажам физлицам вы храните и какой срок?
Изменения по НДФЛ 2024: новые сроки уплаты и 2 уведомления
С января 2024 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс: меняется порядок уплаты организациями и предпринимателями НДФЛ за своих сотрудников, а также порядок предоставления уведомлений по исчисленному налогу. Расскажем о наиболее значимых изменениях по НДФЛ для бизнеса, которые стартуют с 1 января 2024 года.
Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.
ЕНС в 2024 году: отмена платежек-02, мораторий на пени, два срока уплаты НДФЛ
Единый налоговый счет с нами теперь надолго, чиновники в 2024 году отказываться от новой системы не будут.
Размеры детских пособий в 2024 году
В следующем году госорганы собираются проиндексировать размеры детских пособий. Рассказываем, как поменяются условия их получения и какие документы нужно подготовить.
Президент продлил освобождение от ОСАГО жителей новых регионов России
Путин продлил до 2025 года право жителей четырех новых регионов России перемещаться на автомобилях без полиса ОСАГО.
Студенты. Поиск работы для студентов. С чего начать? Какие специальности востребованы? Кого ищут работодатели
В свете усугубляющегося кадрового дефицита, некоторые работодатели вынуждены внедрять в свои бизнес-процессы ставки на неполную занятость, гибкий график работы, выходные смены и многое другое. Для студентов такой способ заработка становится оптимальным, чтобы совмещать работу и учёбу.
Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году
С 1 января 2024 года реальное место работы удаленщика больше не имеет значения для работодателя. Налоговые ставки унифицировали как для тех, кто работает в России, так и для тех, кто трудится из-за рубежа. Но кое-что законодатели все-таки упустили. Подробности — в статье.
Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2024 году: перенос, продление, оформление
Больничный перед отпуском может помешать сотруднику воспользоваться правом на отдых, например, если не закончена какая-то работа в срок, что может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления.
Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году
Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.
Способы, применяемые в компаниях, по удержанию сотрудников
Разбираем причины увольнений сотрудников, в каких специалистах наблюдается дефицит в настоящее время. Расскажем, какие меры, предпринимает руководство компаний, для удержания ценных сотрудников.
Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика
Предпринимателям, которые перепродают товары из Китая на маркетплейсах через посредника, понадобится определенный набор документов для правильного учета расходов.
Инвесткопилка в Альфа-Банке. Опыт пользования за 2023 год
Год пользуюсь инвесткопилкой в Альфа-Банке, решил посмотреть и показать, что там как получилось. Скажу сразу, что результат 2023 года — печальбеда, но на это есть ряд объективных и ряд необъективных факторов, так что попробуем разобраться.
⚡️Тинькофф: Для подтверждения оплаты в интернете нужны российские браузеры
Тинькофф» обновляет требования: для онлайн-оплаты теперь нужны «Яндекс.Браузер» и «Атом».
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