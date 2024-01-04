Нужно ли отправить ЕФС-стаж на директора, не получающего зарплату?

Все они перечислены, поэтому пересказывать их не буду, в этом перечне есть также «Неоплата» (за свой счет), поэтому вопрос по тем у кого была Неоплата, это в основном касается нулевок, где один гендир, но него весь год подавалась, конечно, перссведения каждый месяц с нулями, ну так вот, надо ли отправить ЕФС-стаж на директора, который не получает зарплату? Или нет? Так как и без того ЕФС ежеквартальный отчет сдавался нулевым.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лисбет Саландер