Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Уже начали отправлять отчеты РСВ и в СФР?

Добр вечер. А кто нибудь уже начал отчеты отправлять: РСВ и в СФР. Принимают? Или мне одной так плохо без работы😁

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Отношения между бухгалтерией и руководством часто оказываются напряженными. Эти истории, рассказанные бухгалтерами, иллюстрируют сложности и нередкие конфликты, возникающие на этой почве.

Директор назвал бухгалтерию «приживалками». Как вы думаете чем закончилась история?
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Уже начали отправлять отчеты РСВ и в СФР?

Добр вечер. А кто нибудь уже начал отчеты отправлять: РСВ и в СФР. Принимают? Или мне одной так плохо без работы😁

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DirektorDovolen

Скрытые работы в бухгалтерии. Лайфхак, как бухгалтеру не выгорать

Когда бухгалтер начинает рабочий день - он открывает программу 1С, берет мышку в руки и…. начинает общаться.

Скрытые работы в бухгалтерии. Лайфхак, как бухгалтеру не выгорать
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Самозанятые

ЕНС и пени самозанятого. Как налоговики их начисляют

При переходе на единый налоговый счет (ЕНС), самозанятый не сможет самостоятельно решать, какой налог или долг оплатить в первую очередь.

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За 2023 год цены на мандарины выросли на 70%

Руспродсоюз: две трети мандаринов привозят в Россию из Турции и Египта, при этом самые дорогие плоды — из ЮАР.

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Бухгалтерская отчетность

Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения. Календарь, формы деклараций и порядок их заполнения

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Ио во время очередного, уже 57-го сближения зонда Juno с гигантской планетой. Juno пролетел на расстоянии 2840 км от поверхности спутника.

🇺🇸🛰️ NASA опубликовало первые снимки спутника Юпитера. И там нашли забытый кем-то бухгалтерский калькулятор
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Уважительные причины для восстановления срока на обращение в суд работника по трудовым спорам

Прежде всего, нужно сказать, что сроки обращения работника в суд по индивидуальному трудовому спору различаются в зависимости от предмета спора. Это следует из ч. 1, 2 ст. 392 ТК.

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Экономика России

🍬Сладкая жизнь: в России выросло производство кондитерских изделий

По данным Минсельхоза выпуск кондитерской продукции в 2023 году превысил 4,1 млн тонн.

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Расчеты с работниками

Как выдавать расчетный листок и не попасть на штрафы

ТК обязывает работодателя ежемесячно уведомлять работников о размере и способах расчета их зарплаты. Для этого нужно выдавать им расчетные листки. Расскажем, как этот вопрос помогает решить сервис «1С:Кабинет сотрудника» и полностью исключить риски штрафов из-за неисполнения статьи 136 ТК. Какие еще вопросы проблемы решает этот сервис.

Как выдавать расчетный листок и не попасть на штрафы
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Регистрация и ликвидация бизнеса

Как начать свой бизнес в 2024

Вы решили начать свой бизнес и это уже большая победа! Теперь самое время определиться с некоторыми важными деталями, которые помогут вам принять правильные решения и успешно развить свой бизнес. В нашей статье разберем важные моменты, которые обязательно следует обратить внимание.

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Продвижение товаров на маркетплейсах в период праздников

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Сальдо ЕНС

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Сдача в субаренду движимого имущества самозанятым

ФНС: самозанятый вправе сдавать имуществу в субаренду, но это условие должно быть зафиксировано в договоре аренды.

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С 2024 года при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды

Правило, по которому налоговые агенты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз, на 2024 год не продлили.

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Какую социальную сеть выбрать юристу для продвижения

Когда юрист приходит к пониманию, что ему нужно вести страницы в соцсетях, возникает вопрос: где именно регистрироваться? Одни начинают развивать аккаунты сразу везде, другие пытаются найти «ту самую единственную» социальную сеть, где точно водятся клиенты. Какой подход верный? Давайте разбираться.

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Обзоры для бухгалтера

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Ставки по вкладам снизятся до 10-12% к концу 2024 года

Экономисты и финансисты советуют открывать вклад в начале 2024 года.

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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли отправить ЕФС-стаж на директора, не получающего зарплату?

В этом году подраздел 1.2 бывшей СЗВ-СТАЖ надо подавать только на тех, у кого в течении года были изменения.

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