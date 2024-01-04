Уже начали отправлять отчеты РСВ и в СФР?

Загулявший работник. Пошаговая инструкция для беспроблемного увольнения за прогул

Как поступить с работником, который не появляется в офисе несколько дней или даже дольше без каки-либо объяснений и объективных причин? Конечно, уволить. Но, сделать это нужно грамотно.