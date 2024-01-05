Как правильно провести перерасчёт зарплаты за прошлые периоды?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Gruzdeva
Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы
Майонезное безумие закончилось. Пора приходить в себя и встряхнуть мозг, не одними салатами живем! Подготовили подборку профессиональной литературы специально для бухгалтеров. Вдруг, вы еще это не читали?
Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось
Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.
Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?
До 25 января надо сдать РСВ по новой форме
С 1 января 2024 года сдавать расчет по страховым взносам за 2023 год надо по новой форме.
🎓Вебинар. КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году? 25 января в 11:00 мск!
Узнайте больше о том, как перейти на кадровый электронный документооборот в бухгалтерском аутсорсинге.
В чеке ККТ обязательно должна быть мера количества
С 09.11.2023 при формировании кассового чека реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) является обязательным для его передачи в электронной форме кассового чека.
Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты
Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ актуализирует список профессий, на которые не требуется получение квоты при оформлении иностранных граждан. Таким образом Минтруд России стимулирует приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.
Что ест бухгалтер? Субботнее меню
Калькуэндвич или Бухтерброд. Как назовем это чудо?
Какой режим налогообложения в 2024 году могут выбрать ИП и ООО
Неправильно выбранный режим может стать препятствием для развития бизнеса. Излишняя налоговая нагрузка и ограничения в деятельности сведут на нет любую успешную бизнес-идею. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов, плюсы и минусы различных систем. Разберемся, из чего выбирать.
Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков
Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.
Рынок труда. Зарплаты в маркетинге
Сфера маркетинга была и остается востребованной на рынке труда. Она имеет множество направлений и специализаций и является актуальной для малого, среднего и крупного бизнеса.
✅ С 2024 года поменялась форма ЕФС-1: обзор изменений
С 01.01.2024 признается утратившим силу приказ с действующей сейчас формой ЕФС-1 и вступает в силу новый приказ с новой формой.
Чем занимаются бухгалтеры на новогодних праздниках?
Помогите сделать исследование более точным.
Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
Как правильно провести перерасчёт зарплаты за прошлые периоды?
Перерасчёт зарплаты за прошлые периоды. Обнаружили ошибку в начислениях (недоплату по 500 руб в месяц) за периоды март-ноябрь 2023 года. Если доначислим в декабре 2023, нужно ли сдавать уточненки по: НДФЛ; СФР; ФСС НС за все периоды. Если да, то доплатить пени? ЕНС имеет положительное сальдо, на налоги достаточно... Заранее спасибо
Проблема определения статуса матери-одиночки в трудовых отношениях
Матери-одиночки относятся к одной из категорий работников, имеющих преференции в трудовой сфере. К примеру, их, при определенных условиях, нельзя уволить по сокращению штата по п. 2 ст. 81 ТК.
За что ИП оштрафуют в 2024 году
Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.
Что сдаем за 4 квартал (год) 2023 г. Список отчетности для ИП и организаций
Сроки и виды отчетности организаций и ИП, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), УСН, ЕСХН.
Напряги мозги. Нестандартное задание
Бухгалтер, давай возобновлять мозговую активность. Сегодня необычное задание. Ассоциации...
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