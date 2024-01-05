Как правильно провести перерасчёт зарплаты за прошлые периоды?

Перерасчёт зарплаты за прошлые периоды. Обнаружили ошибку в начислениях (недоплату по 500 руб в месяц) за периоды март-ноябрь 2023 года. Если доначислим в декабре 2023, нужно ли сдавать уточненки по: НДФЛ; СФР; ФСС НС за все периоды. Если да, то доплатить пени? ЕНС имеет положительное сальдо, на налоги достаточно... Заранее спасибо