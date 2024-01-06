Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Алина
Каков будет МРОТ в 2024 году по всем регионам?
Добрый день! Всех с Новым годом! 🎄Подскажите, пожалуйста , МРОТ в 2024г какой будет и есть ли у кого-то таблица по всем регионам? Заранее большое спасибо!
Мораторий на проведение внеплановых проверок юрлиц и ИП продлен Правительством РФ на 2024 год
Продление моратория на 2024 г. означает, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия, порядок организации и осуществления которых регулируется законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не проводятся. Однако, есть исключения
Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить
Новая форма РСВ с 2024 года
С 1 января 2024 года действующая форма Расчета по страховым взносам скорректирована. Расскажем, какие внесли изменения, на кого они распространяются и с какого периода нужно применять форму.
ФССП списали долги с Telegram без объяснения причин
Задолженность по штрафам, наложенным на Telegram в России, пропала из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не потому, что компания ее уплатила.
Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год
Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).
Расчетный листок. Как оформить и как выдавать
Согласно ст. 136 Трудового кодекса, работодатель должен информировать каждого работника о составляющих его зарплаты в письменном виде с помощью расчетных листков. Разбираем, какие сведения должен включать этот документ, когда и как его выдавать и нужно ли хранить второй экземпляр.
ФНС подготовила форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев
Для возврата налогов, не входящих в состав ЕНП, надо будет заполнять заявление новой формы.
Что почитать бухгалтеру? 7 полезных книг на каникулы
Майонезное безумие закончилось. Пора приходить в себя и встряхнуть мозг, не одними салатами живем! Подготовили подборку профессиональной литературы специально для бухгалтеров. Вдруг, вы еще это не читали?
Как отчитываться по РСВ в 2024 году. Что изменилось
Отчитаться по РСВ за 2023 год придется уже по новой форме.
Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
Финансовое планирование на предприятии: инструменты для бухгалтера
Все чаще работодатели требуют от бухгалтеров все больше навыков в смежных отраслях, например, финансовом и управленческом учете. Так что же учить, бюджетирование? Финансы? Или все сразу?
До 25 января надо сдать РСВ по новой форме
С 1 января 2024 года сдавать расчет по страховым взносам за 2023 год надо по новой форме.
🎓Вебинар. КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году? 25 января в 11:00 мск!
Узнайте больше о том, как перейти на кадровый электронный документооборот в бухгалтерском аутсорсинге.
В чеке ККТ обязательно должна быть мера количества
С 09.11.2023 при формировании кассового чека реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) является обязательным для его передачи в электронной форме кассового чека.
Новый список неквотируемых должностей 2024: на какие профессии можно оформить иностранного гражданина без квоты
Ежегодно Министерство труда и социальной защиты РФ актуализирует список профессий, на которые не требуется получение квоты при оформлении иностранных граждан. Таким образом Минтруд России стимулирует приток иностранных специалистов на российский рынок труда в определенных сферах.
Что ест бухгалтер? Субботнее меню
Калькуэндвич или Бухтерброд. Как назовем это чудо?
Какой режим налогообложения в 2024 году могут выбрать ИП и ООО
Неправильно выбранный режим может стать препятствием для развития бизнеса. Излишняя налоговая нагрузка и ограничения в деятельности сведут на нет любую успешную бизнес-идею. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов, плюсы и минусы различных систем. Разберемся, из чего выбирать.
Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков
Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.
Рынок труда. Зарплаты в маркетинге
Сфера маркетинга была и остается востребованной на рынке труда. Она имеет множество направлений и специализаций и является актуальной для малого, среднего и крупного бизнеса.
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