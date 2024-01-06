Каков будет МРОТ в 2024 году по всем регионам?

Добрый день! Всех с Новым годом! 🎄Подскажите, пожалуйста , МРОТ в 2024г какой будет и есть ли у кого-то таблица по всем регионам? Заранее большое спасибо!