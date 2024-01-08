Можно ли отправить отца в отпуск и на неполный рабочий день?

Подскажите, как правильно отправить ОТЦА в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет? Можно ли одновременно отправить его в отпуск и при этом перевести на неполный рабочий день? Или сначала отправить в отпуск, и лишь через некоторое время он сможет выйти на неполный рабочий день?