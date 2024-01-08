Можно ли отправить отца в отпуск и на неполный рабочий день?

По ТК работник имеет право на получение «детских» и при этом работать неполный рабочий день либо на дому.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nata V
По ТК работник имеет право на получение «детских» и при этом работать неполный рабочий день либо на дому.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nata V
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