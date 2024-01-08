Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно сменить юридический адрес в Московской башне?

Коллеги, подскажите такой вопрос, меняем юридически адрес в Московской башне, Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 4/68, офис N (номер офиса), получили отказ, прикладываю в комменте скрин, подскажите, где моя ошибка?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Олеся П.

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Красный уголок бухгалтера

Как правильно сменить юридический адрес в Московской башне?

Коллеги, подскажите такой вопрос, меняем юридически адрес в Московской башне, Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 4/68, офис N (номер офиса), получили отказ, прикладываю в комменте скрин, подскажите, где моя ошибка?

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