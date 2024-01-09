Как правильно предоставить информацию о структуре расходов по контракту?

День добрый. Подскажите, в 2023 году была одна единственная сделка ( первая и последняя) по ГОЗ. был открыт спец счет. реализация проведена как обычная. раздельного учета не было.

Прокуратура запрос прислала предоставить сведения: уставные, сам контракт, и еще часть документов, которые без проблем предоставим. Но вот по раздельному учету(((( в учетную политику добавлю пункт по раздельному учету, но в 1С (Бухгалтерия у нас) не смогу разделить по отдельным счетам эту сделку. особенно вопрос по информация о структуре расходов по контракту, достаточно будет только себестоимости товара, или все таки расписать согласно Приказа Минторга № 334 от 08.02.19 по составам затрат. извините, если сумбурно написала.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина