Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оксана 🍁
❌Вам сюда не надо. Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться
Вчера пользователь Трибуны опубликовала пост про странное поведения соискателей на собеседование. Мы решили подхватить тему и рассказать, когда стоит отказаться от предложенной должности, на какие красные флаги при собеседовании обратить внимание, от какого работодателя надо срочно уносить ноги.
Пособие при рождении ребенка могут увеличить до 30 тысяч рублей
Сейчас семьи при рождении ребенка получают 22 909 рубля, однако эту сумму собираются пересмотреть и увеличить до 30 тыс. рублей, чтобы возместить часть расходов родителей в первые дни жизни ребенка.
Будет ли штраф, если организация впервые встает на воинский учет?
Коллеги, добрый день! Подскажите, если организация никогда не стояла на воинском учёте и сейчас хочет встать? Будет ли штраф?
Инвестиции в IT-стартапы сократились почти в два раза
В 2023 году инвесторы заключили на 15% больше сделок с IT-стартапами, но объем вложений стал меньше на 83%.
Нужно ли пересдавать перссведения в ЕФС-1 из-за перерасчета больничных?
Добрый день. Подскажите, в отчёте ЕФС-1 выплаты за октябрь, ноябрь, декабрь с Перс.сведениями? Из-за переходящий больничных разница. Нужно ли пересдавать перс.сведения с учетом перерасчета больничных? В нашем фсс не подсказали.
Применять УСН 6 или 15%? Что выгоднее для меня?
Оставаться на «доходах» или сменить объект на «доходы минус расходы»? Что выгоднее для меня?
Как правильно предоставить информацию о структуре расходов по контракту?
День добрый. Подскажите, в 2023 году была одна единственная сделка ( первая и последняя) по ГОЗ. был открыт спец счет. реализация проведена как обычная. раздельного учета не было.
🧑💻Положительные для бизнеса решения суда. Обзор для бухгалтера
Собрала положительные для бизнеса решения суда, что разбирали в телеграм-канале в последнее время. Забирайте в закладки, делитесь с друзьями-предпринимателями.
С 2024 года детские велосипеды и горшки облагаются НДС 10%
С 1 января 2024 года на ряд детских товаров снижена ставка НДС до 10%.
Аргентинцам устраивают косплей 90-х, а The New York Times пытается забороть ChatGPT
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: российские бизнесы возвращаются в родную юрисдикцию, рассчитан индекс зажиточного белоруса, Микки Маус официально готов стать NSFW, новая Midjourney научилась фотографировать как твой батя, а государства хотят пощупать тебя за крипту.
Как снять с учета недееспособного самозанятого
Если муж-самозанятый из-за болезни стал недееспособным, решить вопрос с его регистрацией может его жена-опекун.
Можно принять на работу сотрудника без военного билета
При устройстве на работу надо предъявить военный билет. Но если у соискателя нет этого документа, это не повод для отказа ему в трудоустройстве.
Счет-фактура экспедитора
Счет-фактура — это документ, который оформляют компании, сотрудничающие с юридическими лицами и уплачивающие НДС. С его помощью проводят вычеты по налогу на добавленную стоимость. Рассмотрим, в каких случаях экспедитор выставляет счёт-фактуру.
ПСН 2024: кто может использовать, стоимость, порядок уплаты
Патентная система налогообложения (ПСН) по-прежнему пользуется немалой популярностью. Рассмотрим, каким условиям должен отвечать налогоплательщик, который хочет перейти на ПСН, каковы ставки налога, как оформляется и сколько стоит патент.
С 2024 года налоговые агенты должны суммировать все налоговые базы для расчета НДФЛ 15%
Теперь бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.
IPO 2024: кого ждём? Наиболее вероятные кандидаты
2023 год подарил нам восемь размещений после того, как в 2022 году был один лишь смельчак — ВУШ. К слову, ВУШ мне нравится, но его уже можно считать ветераном на Мосбирже. В 2024 году разместиться на бирже могут больше компаний, чем за минувший год, и там вполне могут быть интересные варианты.
Оплата командировки патентных иностранцев облагается НДФЛ по ставке 13%
Выплаты сотрудникам-иностранцам, которые работают по патенту, облагаются НДФЛ по ставке 13% и 15% (а не 30%), даже если они налоговые нерезиденты.
Судебная практика по вопросам зачета и возврата переплаты. Обзор для бухгалтера
Момент, с которого следует исчислять общий срок исковой давности, когда налогоплательщику стало известно о наличии у него переплаты.
Отдохнули за всех на праздниках? Теперь за работу! Первые шаги бухгалтера после 10-дневного отдыха
Новогодние праздники подходят к концу, и бухгалтеров ожидает напряженный отчетный период.
Верховный суд РФ определит пределы ответственности налоговых консультантов
Можно ли взыскать понесенные убытки с налоговых консультантов за некачественную работу повлекшую претензии налоговиков определит Верховный суд.
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