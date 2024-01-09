Будет ли штраф, если организация впервые встает на воинский учет?

IPO 2024: кого ждём? Наиболее вероятные кандидаты

2023 год подарил нам восемь размещений после того, как в 2022 году был один лишь смельчак — ВУШ. К слову, ВУШ мне нравится, но его уже можно считать ветераном на Мосбирже. В 2024 году разместиться на бирже могут больше компаний, чем за минувший год, и там вполне могут быть интересные варианты.