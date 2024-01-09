Как правильно оформить больничный, если работник продолжает болеть?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006
Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги
По общему правилу штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени. При этом учитывают как сальдо ЕНС, так и отложенную переплату (резерв).
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Центробанк выпустил новые монеты «Георгий Победоносец»
Сегодня, 9 января Банк России выпустит в обращение две новые монеты — 50-рублевую золотую и серебряную 3-рублевую монету «Георгий Победоносец».
Сегодня ИП должны уплатить за прошлогодний патент
ИП на ПСН должны уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Те, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог должны не позднее 9 января 2024 года.
Соцвычет по НДФЛ за 2024 год можно получить в упрощенном порядке
С 1 января 2024 года заработала норма НК РФ об упрощенном порядке получения вычета по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также фитнес.
Как получить зарплату с заблокированного счёта на 1,3 миллиона?
Здравствуйте. У кого-нибудь, может, был опыт. Заблокирован счет на 1.3 млн. Есть ли какие-нибудь лазейки, чтобы получить зп? Банк бумажную платежку не принял, очередность инкассового поручения — 3.
Россия расторгла налоговые соглашения с Латвией
Соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов действовало с 2010 года.
Основа ценообразования бухгалтерских услуг. Расчёт себестоимости часа
Прежде чем начинать формировать собственный прайс необходимо рассчитать себестоимость своего часа/минуты.
ИП на УСН: как уменьшить налог за 2023 год и не уйти в финансовый провал в 2024 году
У ИП в 2023 году возникли сложности в связи с изменением законодательства в течении года.
🚀 Сегодня у ИП с ЕНС спишут фиксированные взносы за 2023 год
Сегодня последний день для уплаты фиксированных страховых взносов для ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также глав КФХ за 2023 год.
Ужесточена ответственность за нарушения в области обработки персональных данных
В 10 раз увеличены штрафы за нарушения в области обработки персональных данных, введена новая административная ответственность, связанная с незаконным распространением биометрических данных. Штрафы увеличены до 1 млн. руб., самозанятые также могут быть оштрафованы до 30 тыс. руб. Закон начал действовать 23.12.2023
Власти разрешат экспортерам не проводить двойную конвертацию рублевой выручки
Если экспортеры получили больше 50% доходов от иностранных партнеров в рублях, то компании смогут не исполнять требования об обязательной продаже выручки.
Вы в зоне риска, если получали деньги от организации, которая стала банкротом 👇🏻
⚠️Риска оспаривания платежей в ваш адрес. Сроки на оспаривание составляют до трех лет и исчисляются с даты возбуждения дела о банкротстве.
Что бухгалтеру надо успеть сделать сегодня? Рабочая налоговая неделя началась
Введу вас в курс рабочей налоговой недели и расскажу, с чем нужно напрячься именно сегодня, чтобы облегчить свою жизнь в 2024 году.
❗С 2024 года налоговые агенты должны суммировать все налоговые базы для расчета НДФЛ 15%
Теперь бухгалтерам не надо отдельно высчитывать 5-миллионный предел для зарплаты и дивидендов директору-учредителю. Доход надо учитывать в общей сумме.
В январе банки изменят условия выдачи льготной ипотеки
Теперь клиенты «Сбера» и ВТБ смогут получить ипотеку только от застройщиков с аккредитацией этих банков.
Как правильно оформить больничный, если работник продолжает болеть?
Скажите, если продолжает болеть сотрудник, но открыт новый бл, который является продолжением первого бл, и на первом написано: требует ответа. Надо ли отвечать или ждать закрытия второго? Мы не будем оформлять, тк зарплата будет. И где в бл галку ставить, что без оплаты? Не нашла 🙈
Как мы ругаемся и как выйти из ссоры без потерь? Рассуждения адвоката
Ругань, это конфликт, но не любой конфликт это ругань. Но вот в ваш адрес звучат упреки и оскорбления, и вам необходимо срочно дать отпор. Стоп. Вы думаете, что дав удачный на ваш взгляд отпор, вы действительно выиграете в этом конфликте? Тогда каким должен быть ваш отпор?
Упрощенный порядок ввоза электронных устройств будет действовать до конца 2024 года
Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в РФ смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем и раций.
Принцип Парето — как применять правило 20/80. Легенда возникновения
Как с легкостью включиться в рабочий процесс? Достаточно прочитать интересную историю.
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