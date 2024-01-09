Можно ли работать с ККТ ФФД 1.05 без маркированного товара?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Gala818181
Временный перевод сотрудников к другому работодателю будет действовать до 1 января 2025 года
В 2024 году работодатель с письменного согласия сотрудников сможет временно перевести их на работу в другую компанию.
Топ женских профессий в эпоху маркетплейсов. Как все успеть дома и на работе
Один из ключевых трендов — удаленная работа, которая не только предоставляет свободу выбора места, но и позволяет совмещать профессиональный рост с семейными обязанностями. А онлайн-курсы, которые дают концентрированные знания, становятся важным инструментом для тех, кто стремится освоить новые навыки и занять актуальные позиции на рынке труда.
Как упростить учет входящих и исходящих ЭДО документов?
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто как ведет учет входящих/исходящих УПД, актов (первички) полученных по ЭДО? Вы их распечатывайте или как то наладили учет на диске по папочкам, Поделитесь опытом, мы весь год распечатывали и раскладывали в папки по старинке). Сейчас думаю как этот процесс облегчить.
Банки и МФО начнут предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке
Заемщики с долговой нагрузкой выше 50% будут получать от банков и микрофинансовых организаций уведомления о рисках. Это позволит клиентам определиться, заключать ли кредитные договоры, а банкам сократить уровень просрочки.
Обязательно ли оформлять дефектную ведомость при ремонте автомобиля? Ответ юриста
При ремонте автомобиля, кроме дефектных ведомостей можно использовать другие документы.
Ставку экологического сбора оставили на уровне 2023 года
Власти отказались повышать ставку экосбора, так как это может вызвать рост цен на конечную продукцию. В 2027 году производителей упаковки обяжут самостоятельно утилизировать 100% отходов.
ИП на УСН: как уменьшить налог за 2023 год и не уйти в финансовый провал в 2024 году
У ИП в 2023 году возникли сложности в связи с изменением законодательства в течении года.
Как найти консультацию для организации поставок товара из Китая?
Добрый день. Хотим напрямую работать с поставщиками с Китая и продавать на МП (поставщики уже есть). Есть может какие-то организации, консультанты, которые могут помочь на начальном этапе все правильно организовать. (Естественно не бесплатно)
Можно ли работать с ККТ ФФД 1.05 без маркированного товара?
Добрый день, Уважаемые коллеги! Подскажите, могу ли я работать с ККТ ффд 1.05 если оказываю услуги и у меня нет маркированного товара?
Число самозанятых выросло до 9,28 млн человек
В декабре самозанятые заработали 177 млрд рублей. Число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 360 тысяч человек.
Какая онлайн-касса нужна при оплате QR-кодом. Можно ли обойтись без кассы
С помощью QR-кода, который включает реквизиты продавца и магазина, можно удобно и быстро принимать платежи от покупателей. QRService рассказывает, в чем особенность такого способа оплаты, как его подключить и в каком случае нужна касса.
В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономической деятельности без ЦБ
Как сообщили в МВД, Банк России положительно оценил подготовленные методические рекомендации.
«Тинькофф» и «Центрокредит» получили лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии
Два российских банка смогут проводить операции на фондовом рынке Индии. Раньше лицензия иностранного портфельного инвестора в этой стране была только у Сбербанка.
⚡️Курс доллара упал до 90 рублей
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. Курс доллара упал до 90 рублей впервые с 29 декабря.
Как правильно вычитать алименты из зарплаты сотрудника?
Добрый день, впервые сталкиваюсь с тем, что сотруднику через постановление обязали выплачивать алименты. У него основной долг + выплаты до совершеннолетия. И поэтому возникло несколько вопросов: я каким образом это всё вычитаю? И каждой выплаты? Или могу раз в месяц общей суммой отправить.
Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги
По общему правилу штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени. При этом учитывают как сальдо ЕНС, так и отложенную переплату (резерв).
🎁 Последний день акции! Подписка Клерк.Премиум на 12 месяцев за 9 685 ₽ + самый популярный курс по финанализу
Сотни часов обучающего контента и ежедневное обновление материалов подписки — это то, что облегчит вашу работу и даст новые полезные навыки.
Центробанк выпустил новые монеты «Георгий Победоносец»
Сегодня, 9 января Банк России выпустит в обращение две новые монеты — 50-рублевую золотую и серебряную 3-рублевую монету «Георгий Победоносец».
Документооборот железнодорожных перевозок
Документы, связанные с железнодорожными перевозками, играют критическую роль в процедуре перевозки товаров. Это включает создание грузовых накладных, транспортных и других соответствующих документов, которые обеспечивают точную и своевременную доставку груза от отправителя к получателю.
Сегодня ИП должны уплатить за прошлогодний патент
ИП на ПСН должны уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Те, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог должны не позднее 9 января 2024 года.
Начать дискуссию