Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить графу «сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ?

Добрый день! Вопрос к знатокам! Скажите, пожалуйста, кто в курсе, в годовом отчете 6-НДФЛ в приложении в справка по сотруднику «сумма налога перечисленная» теперь не заполняем ставим 0?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья Говоркова

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Трудовое право

Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.

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Онлайн-кассы

Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ

Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.

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Красный уголок бухгалтера

Смог ли кто-нибудь сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 года?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже смог сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 г.? Мы всегда сдавали через личный кабинет на сайте Статистики, а сейчас сайт заблокирован.

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Стандартный вычет

Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии

Если 20-летний студент оформил академический отпуск и пошел в армию призывником, то его родители продолжают получать стандартный налоговый вычет.

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КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха

Создать баланс между текущим и планируемым состоянием — задача любого коучинга. Благодаря ему предприниматель или руководитель сможет двигаться вперед, улучшить показатели труда и достичь целей. Разбираемся, в каких случаях необходима помощь коуча. 

Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха
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DirektorDovolen
Карьера бухгалтера

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров, расскажу свое мнение об этом явлении.

Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав
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Newrasik
ЕНП (единый налоговый платеж)

А что — так можно? Что же происходит с ЕНС?

Интересная история происходит с ЕНС. Середина декабря 2023г. Положительное сальдо ЕНС. Все долги по налогам и пеням погашены.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
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Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?

Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.

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РУС
Банки

Российские банки блокируют карты за криптовалютные транзакции

За «эффективным выявлением» зачастую следуют блокировка карты и счета и одностороннее прекращение договора банковского обслуживания.

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Расходы по налогу на прибыль

Сувениры с логотипом компании учитывают в расходах в размере 1% от выручки

Есть расходы на рекламу, которые нормируются – 1% выручки от реализации. К ним относятся, в том числе, расходы на сувениры с логотипом.

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igotosochi
Инвестиции

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%
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Налоговые штрафы

Штраф за уточненную декларацию могут снизить, даже если не уплатить налог по ней

Если сдать уточненную декларацию и при этом не уплатить налог и пени (не пополнить ЕНС на эту сумму), то будет штраф. Но его можно снизить.

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Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом

Так продавцы скрывают от производителей логистическую цепочку, по который смартфоны приходят в РФ, и хотят избежать санкций.

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Два российских банка получили лицензию в Индии — «Тинькофф» и «Центрокредит»

Индийский фондовый рынок вскоре может стать таким же доступным и привычным для российских инвесторов, как когда-то американский.

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Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой.

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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить графу «сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ?

Добрый день! Вопрос к знатокам! Скажите, пожалуйста, кто в курсе, в годовом отчете 6-НДФЛ в приложении в справка по сотруднику «сумма налога перечисленная» теперь не заполняем ставим 0?

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Логотип Клерк
Клерк
Учетная политика

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
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Красный уголок бухгалтера

Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?

Здравствуйте, может кто-то может подсказать ИП хочет патент открыть такси. Он один. Какой лучше выбрать патент, там почему-то в списке их так много по деятельности такси.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
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Клерк
Бухгалтеры

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