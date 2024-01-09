Как правильно заполнить графу «сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ?

Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника

Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.