Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ирина
Для пенсионеров и малоимущих хотят создать полки с бесплатными продуктами
Население получит бесплатно продукты на грани просрочки, а предпринимателям предложат налоговые льготы за создание социальных полок в магазинах и увеличат лимиты на благотворительность.
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Включается ли оплаченная виза в расходы будущих периодов?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы оплатили сотруднику визу за границу на год, для коммандировок. Возник вопрос нужно ли отражать визу в расходы будущих периодов ?
Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.
Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»
Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Все запросы и ответы хотят объединить на «Госуслугах».
Может ли ООО функционировать без директора, подписывая отчетность бухгалтером?
Добрый день. Директор ООО (он же учредитель а единственном лице) хочет уволиться с должности директора. Может ли ООО вести деятельность без руководителя, а бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывать главный бухгалтер?
Минфин хочет ограничить вывоз золота физлицами из России
Минфин хочет ограничить резко возросшие в последние месяцы объемы вывоза золота из РФ физлицами.
Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
Купил авто по расписки? Сделку можно оспорить!
🚘На днях начинаем готовить заявление об оспаривании сделки по продаже автомобиля Ауди Q7 2019 года выпуска, проданного организацией банкротом — физическому лицу.
Как можно потерять право на льготную ставку УСН❓ Судебное решение
❗В некоторых регионах России применяются пониженные ставки по налогу УСН. Часть регионов указывают на требования по выплате зарплаты сотрудникам.
Совместителя на срочном договоре нельзя уволить из-за приема основного сотрудника
Совместителя можно уволить в любое время по инициативе работодателя, если на его место пришел другой сотрудник, для которого эта работа будет основной. Но это правило действует только для совместителей на бессрочном договоре.
Сможешь правильно ответить на все вопросы? Викторина для бухгалтера
Вспомнить всё. Ты уже включился в рабочий процесс? Если еще нет, то вот тебе заряд энергии для активизации умственной активности!
Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ
Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.
Смог ли кто-нибудь сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 года?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже смог сдать отчет ПМ-пром за декабрь 2023 г.? Мы всегда сдавали через личный кабинет на сайте Статистики, а сейчас сайт заблокирован.
Какие Согласия на обработку персональных данных вам действительно нужны. Практическое руководство. Часть 2
В рамках нашего цикла статей, посвящённого Согласию на обработку персональных данных, мы переходим ко второй части практического руководства. В этом материале мы подробно рассмотрим различные виды Согласий. Выясним, что представляет собой письменное Согласие и почему определённые виды Согласий требуют строго письменной формы.
Родителям положен стандартный вычет по НДФЛ на время службы сына-студента в армии
Если 20-летний студент оформил академический отпуск и пошел в армию призывником, то его родители продолжают получать стандартный налоговый вычет.
Бизнес-коучинг: ситуации, когда он поможет достичь успеха
Создать баланс между текущим и планируемым состоянием — задача любого коучинга. Благодаря ему предприниматель или руководитель сможет двигаться вперед, улучшить показатели труда и достичь целей. Разбираемся, в каких случаях необходима помощь коуча.
Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров. Харви Вайнштейн, ты реально не прав
Харассмент на работе — это эпидемия, она огромных размеров, расскажу свое мнение об этом явлении.
А что — так можно? Что же происходит с ЕНС?
Интересная история происходит с ЕНС. Середина декабря 2023г. Положительное сальдо ЕНС. Все долги по налогам и пеням погашены.
Как исправить ошибку в учете НДС с аванса в декларации?
Добрый вечер,Коллеги помогите пожалуйста в сложившейся ситуации. 4 квартал 2021. Получен аванс от покупателя (100%). Выставлена счф на аванс. С аванса уплачен НДС.
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