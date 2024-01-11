Остатки товаров с прошлого года продаем по новой ставке НДС 20% или по старой?

IPO 2024: кого ещё ждём? Вероятные кандидаты

В прошлый раз я рассказывал про 6 наиболее вероятных IPO этого года. Не факт, что все они произойдут, конечно, но 2024 год точно будет богат на новые размещения. Посмотрим сегодня, кто ещё остался. 9 компаний, которые мы можем с неопределённой степенью вероятности увидеть в 2024 году на бирже.