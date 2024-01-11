Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
Депутаты хотят разрешить при болезни работать удаленно, без больничного
Такой законопроект внесет поправки в ТК. По мнению чиновников это снизит нагрузку на Социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами.
Бухгалтеры жалуются, что уточненное уведомление на НДФЛ не уточняет налог, а задваивает его
Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, сетуют бухгалтеры. Налоговики разводят руками и винят во всем программу.
🚗🚶 Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок
Исчисление транспортного налога за автомобиль прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое авто было принудительно изъято у его собственника. Но не всякое изъятие приведет к отмене транспортного налога.
Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
Как исправить ошибку в проведении счетов-фактур за прошлые кварталы?
Доброе утро. Помогите, пожалуйста! Прошлый бух провёл не наши счета-фактуры. В разных кварталах. Пересдавать НДС поквартально? Или сделать корректировку поступления (я понимаю, что у меня нет корректировочных счетов-фактур), но пересдать 12 кварталов. Не привлеку ли внимания?
Курс доллара упал до 89,30 руб
Рубль продолжает укрепляться. Курс доллара снизился до 89,30 руб.
Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году
Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году.
Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации
Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ
Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.
Остатки товаров с прошлого года продаем по новой ставке НДС 20% или по старой?
Коллеги, добрый день! Может кто в курсе и может подсказать по ситуации. С 01.01.2024 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 1513 меняется ставка НДС с 10 на 20 %, вопрос: остатки на данные товарные позиции с прошлого года продаем уже с 20% НДС?
IPO 2024: кого ещё ждём? Вероятные кандидаты
В прошлый раз я рассказывал про 6 наиболее вероятных IPO этого года. Не факт, что все они произойдут, конечно, но 2024 год точно будет богат на новые размещения. Посмотрим сегодня, кто ещё остался. 9 компаний, которые мы можем с неопределённой степенью вероятности увидеть в 2024 году на бирже.
✅ В личном кабинете ИП прошло списание с ЕНС фиксированных взносов
Накануне ИП сетовали, что 9 января уже прошло, а на ЕНС до сих пор числится сумма фиксированных взносов, которая должна была уже уйти в бюджет. К вечеру информация в личных кабинетах обновилась.
Налоговые изменения. Чего ждать онлайн-бизнесу в 2024 году?
Как обычно, много изменений вносится в налоговое законодательство, повышается административная ответственность в направлениях, значимость которых для общества и государства выходит на первый план, по всем направлениям усиливается защита прав граждан, возрастает регулирование информационной сферы.
Российские банки ужесточают условия по льготной ипотеке
Из-за сокращения бюджетных субсидий российские банки ужесточают условия предоставления льготной ипотеки.
Softline попробует свои силы в импортозамещении платежных терминалов
Ее дочерняя компания «Скай Технолоджис» покупает разработчика «Инверсум» — это российский вендор оборудования для приема платежей.
«СПБ Банк» направил в Минфин США стратегию разблокировки активов, замороженных после введения санкций против «СПБ Биржи»
Банк начнет взимать повышенный налог с дивидендов по бумагам американских эмитентов — 30%.
В Трибуне жаркие споры. Флирт на работе — харассмент или норма
Сегодня в Трибуне разгорелся нешуточный спор: допустим ли флирт с подчиненными. Не является ли это харассментом?
СмертьGPT: ИИ научили прогнозировать дату смерти
Новости на сон грядущий. Ученые из Дании и США разработали алгоритм для искусственного интеллекта, предсказывающий события в жизни человека, в том числе, его смерть, с точностью до 79%. Хотели бы вы получить такие знания?
Центробанк предупредил о мошеннических схемах с разблокировкой активов
Злоумышленники предлагают инвесторам решить их проблемы с заблокированными иностранными активами.
В WhatsApp можно включать аудиофайлы во время видеозвонков
Теперь пользователи мессенджера WhatsApp смогут организовать совместный дистанционный просмотр фильмов и видеоконтента.
Начать дискуссию