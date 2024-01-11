Могут ли НКО с УСН слететь по другим основаниям?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Viktoria Ivanova
В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе
Если человек работает на двух работах, то при оформлении социального вычета на лечение можно указать в декларации 3-НДФЛ доход только по одному месту работы, если его хватает для вычета.
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Путевые листы для такси
Новые путевые листы для легкового такси стали ключевыми документами в организации логистической деятельности. Они значительно упрощают учет и планирование поездок, а также способствуют поддержанию высокого качества сервиса и контроля за работой таксистов.
IT-специалистам собираются давать звание «ветерана труда»
Звание «ветерана труда» могут распространить также на пожарных, спасателей, юристов, работников культуры и водителей.
Что изменится в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году
Увеличение МРОТ, новые правила хранения документов, новая численность иностранных работников, важные ФСБУ. Мы собрали в одной статье все ключевые изменения в законодательстве, которые важно включить в свою работу каждому бухгалтеру и кадровику.
❗ Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны
С 2024 года платежки со статусом 02 отменили. Все налоги и взносы надо платить в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления. Но уведомления нужны не всегда.
7 причин зарегистрироваться на сайте знакомств LovePlanet
Расскажем, как расширить свой круг общения, познакомиться с людьми из разных культур и стран, а также открыть для себя новые перспективы и возможности.
✅Как учитывать МРОТ при расчете больничных, декретных и детских пособий в 2024 году. Забирайте формулы
МРОТ в России с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. в месяц. Расскажем, как учитывать новый МРОТ при расчете разных пособий в этом году.
Назван размер «пенсии мечты» россиян. Мужчины хотят больше, чем женщины
Желаемый размер пенсий у жителей городов-миллионников находится в диапазоне 44,7 — 51,5 тыс. руб.
Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения
Мало кто задумывается об организации собственного рабочего места, но на практике оно серьезно влияет на производительность, а оптимизировать его можно всегда и везде. Но обо всем по порядку.
Депутаты хотят разрешить при болезни работать удаленно, без больничного
Такой законопроект внесет поправки в ТК. По мнению чиновников это снизит нагрузку на Социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами.
Могут ли НКО с УСН слететь по другим основаниям?
Здравствуйте. Могут ли быть какие-то еще основания для НКО (опф — общественная организация, деятельность — детская спортивная) чтобы слететь с УСН? Точно нет филиалов, сотрудников минимум, доход точно до 200 млн, ОС нет, участия иных организаций нет.
Бухгалтеры жалуются, что уточненное уведомление на НДФЛ не уточняет налог, а задваивает его
Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, сетуют бухгалтеры. Налоговики разводят руками и винят во всем программу.
🚗🚶 Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок
Исчисление транспортного налога за автомобиль прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое авто было принудительно изъято у его собственника. Но не всякое изъятие приведет к отмене транспортного налога.
Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
Как исправить ошибку в проведении счетов-фактур за прошлые кварталы?
Доброе утро. Помогите, пожалуйста! Прошлый бух провёл не наши счета-фактуры. В разных кварталах. Пересдавать НДС поквартально? Или сделать корректировку поступления (я понимаю, что у меня нет корректировочных счетов-фактур), но пересдать 12 кварталов. Не привлеку ли внимания?
Курс доллара упал до 89,30 руб.
Рубль продолжает укрепляться. Курс доллара снизился до 89,30 руб.
Стоит ли выбирать АУСН в 2024 году
Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году.
Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации
Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
Квитанция из гостиницы поможет подтвердить статус налогового резидента для НДФЛ
Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.
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