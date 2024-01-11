Могут ли НКО с УСН слететь по другим основаниям?

Диаграмма спагетти в менеджменте. Потенциальные возможности и нюансы применения

Мало кто задумывается об организации собственного рабочего места, но на практике оно серьезно влияет на производительность, а оптимизировать его можно всегда и везде. Но обо всем по порядку.