Как правильно рассчитать вычет по НДФЛ для сотрудника с пятерыми детьми?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Anna
СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений
ЦБ рассматривает заявки от 12 негосударственных пенсионных фондов, которые готовы стать операторами ПДС.
Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей
Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.
«Закрытые» ИП жалуются, что с них списали полную сумму фиксированных взносов за весь год
Если ИП закрывает свой бизнес с течение года, то фиксированные взносы ему начисляют только за период его работы – в пропорции. Но на ЕНС что-то пошло не так…
С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена»
При перевозке товаров за границу морским судном применяется ставка НДС 0%. Для ее подтверждения надо представить в ФНС копию поручения на отгрузку товаров.
Товарный чек: образец и правила заполнения в 2024 году
Рассказали, чем товарный чек отличается от кассового, когда его выдавать и как правильно оформить. Подсветили сложные ситуации и разобрали интересные вопросы по теме.
СПБ Биржа планирует ликвидировать совет директоров
Функции совета директоров передадут правлению компании, в состав которого войдут до пяти человек.
Налоговики рассказали, в какие случаях предоставления уточненки не будет штрафов
ФНС России разъяснили в каких случаях налогоплательщики освобождаются от штрафов в случае предоставления уточненной декларации после срока уплаты. Письмо ФНС от 27.12.2023 г. № БВ-4-7/16343@.
Конфликт 1С и СБИС продолжается. Что происходит на рынке ПО
Все, кто пользуется ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток, давайте понаблюдаем за хайпом и выскажем свое мнение.
Число компаний с иностранным участием сократилось на 10 тысяч
9,5 тысяч иностранных компаний были ликвидированы в 2023 году. На российский рынок приходит бизнес из стран СНГ и Китая.
Как правильно рассчитать вычет по НДФЛ для сотрудника с пятерыми детьми?
Добрый день. Подскажите: сотрудник имеет пятерых детей. Оформлен с 2006 года, двое старше 18 (обучение закончилось), трое детей 2016, 2018, 2022 года рождения. Вычет по НДФЛ считаем от первого 1-1400, 2-1400, 3-3000 и далее, в итоге вычет за 3,4.5 - 9000, или вычет уже будет 5800 в месяц?
Налоговые платежи бизнеса от 29 декабря до сих пор не попали на ЕНС
Налогоплательщики жалуются, что налоги, уплаченные ими в последний дни декабря или в новогодние праздники, до сих пор не отражены на ЕНС. У некоторых уже образовался долг и идут пени, хотя все уплачено.
Налоговая оговорка и коммерческая осмотрительность: снижают ли они налоговые риски
В настоящее время большой популярностью пользуется перекладывание налоговых рисков покупателя на поставщика путем включения в договор положений, содержащих налоговую оговорку.
Путин: резко повышать ввозную пошлину на рыбу опасно
Пошлину ввоз рыбы и рыбной продукции будут пересматривать, но так, чтобы цена на продукцию не подскочила на внутреннем рынке.
Как отправить уведомление о зарплате иностранцу через госуслуги?
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь уже отправлял уведомление о выплате зарплаты иностранцу ВКС через гос.услуги? Возникли вопросы в связи с изменениями: в какое МВД направлять уведомление( в ГУВМ МВД или ЦВМ МВД) и где найти на гос услугах это самое уведомление?
✅Как учитывать МРОТ при расчете больничных, декретных и детских пособий в 2024 году. Забирайте формулы
МРОТ в России с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. в месяц. Расскажем, как учитывать новый МРОТ при расчете разных пособий в этом году.
Следите за сроками: какие отчеты нужно сдать до конца января
Очередная отчетная кампания уже стартовала. Составили список отчетов, которые необходимо сдать до 25 января.
Подросткам запретят продавать безалкогольное пиво
В дрожжах безалкогольного пива есть частицы этанола, поэтому такие напитки нельзя считать очищенными от спирта.
Как правильно заполнить поле при назначении пособия работнику?
Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь за помощью к Вам. Всем заранее спасибо. У одного сотрудника в конце декабря был б/л. Три дня я оплатила, как работодатель, дождалась запроса от СФР и отправила ответ.
Минфин хочет получать с лотерей в два раза больше налогов
Ведомство собирается увеличить поступления в бюджет от лотерей до 5,7 млрд рублей.
Не всегда удается помочь! Разбор кейса
Сегодня принимал участие в апелляции. Подключился к проблеме клиента уже после вынесенного решения о признании сделки недействительной. В первой инстанции участвовал другой юрист. После проигрыша, клиент решил обратиться за помощью ко мне.
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