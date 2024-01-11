Можно ли внести в электронную трудовую запись о внутреннем совмещении?

Перевели ли вас автоматически с УСН на ОСНО без заявления?

Здравствуйте коллеги! От клиента сейчас пришел вопрос (я в шоке), в ИФНС сказали, что если не подавали заявление на УСН, то их переводят на ОСНО автоматически, хотя последние 2 года они на УСН (я ни на кого не подавала). Кто-то сталкивался с подобным? Может я пропустила нововведения