Нужно ли сдавать уведомление о выплате зарплаты иностранному водителю?

Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%

Продолжаем смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться.