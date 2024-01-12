Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Gala818181
Если взамен одной квартиры по ДДУ получена другая, срок владения считают от даты регистрации
Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
Пошли массовые жалобы ИП на игнор уведомления на уменьшение патента
ИП в декабре сдал уведомление на уменьшение патента на страховые взносы, но никакого уменьшения не произошло. 10 января с ЕНС списали как взносы в полной сумме, так и полную сумму налога по ПСН.
Могут ли в банкротстве оспорить выплаты по зарплате? Выводы арбитражного управляющего
📌В одном из дел о банкротстве, которым мы занимаемся от имени кредитора, арбитражный управляющий провел финансовый анализ и сделал заключение о наличие сделок подлежащих оспариванию. В число таких сделок вошли регулярные выплаты нескольким сотрудникам в виде повышенной зарплаты.
Субсидиарная ответственность: кому и за что грозит, взыскание долгов за границей
Благодаря понятию субсидиарной ответственности, кроме должника, за его долги будет отвечать контролирующее его лицо (КДЛ). Но если КДЛ уехало за границу, то в случае привлечения к субсидиарке его сложнее будет известить о судебных заседаниях. Кредиторам придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуть деньги или имущество.
СберНПФ стал первым оператором программы долгосрочных сбережений
ЦБ рассматривает заявки от 12 негосударственных пенсионных фондов, которые готовы стать операторами ПДС.
Конфликт 1С и СБИС продолжается. Что происходит на рынке ПО
Все, кто пользуется ЭДО в курсе конфликта двух разработчиков на рынке ПО — 1С и СБИС. Сейчас конфликт вышел на новый виток, давайте понаблюдаем за хайпом и выскажем свое мнение.
Нужно ли сдавать уведомление о выплате зарплаты иностранному водителю?
Доброй ночи, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые иностранец работник киргиз работает водителем по нему надо сдавать уведомление о выплате зарплаты ВКС? Или к нему это не относится?
Кто такой мошенник? Правила, чтобы не стать жертвой мошенника
Мошенник — это человек, который использует хитрость, обман или манипуляцию для достижения своих собственных выгод или для нанесения ущерба другим людям. Они осуществляют различные виды мошенничества, включая финансовые, интернет-мошенничество, обман через телефонные звонки или электронные письма, мошенничество в сфере недвижимости и продажи товар.
НДФЛ. Новые сроки подачи уведомлений в 2024 году
С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления придется в два раза чаще. В расскажу про изменения в порядке расчета и уплаты НДФЛ.
💊 Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, не облагаются НДФЛ, но облагаются взносами
Участники клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения получают выплаты от исследовательского центра. Это выплаты в рамках договора ГПХ, утверждает Минфин. А значит, будут взносы.
Может ли быть у сотрудника быть превышена предельная база по зарплате?
Доброе утро! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, впервые столкнулась с такой ситуацией: у сотрудника превышена предельная база (1917000) по зп. В РСВ в раздел 3 взносы с превышения базы не попадают. Так и должно быть? Спасибо.
Топ-10 облигаций на 2024 год от экспертов РБК с доходностью до 16%
Продолжаем смотреть, как снег падает за окном и что рекомендуют эксперты в облигациях. На этот раз снова отличились в РБК. В конце прошлого года они уже давали свои рекомендации, на этот раз список обновился. Дело в том, что и цены сильно скорректировались на ожидании смягчения ДКП, и предпочтения имеют право меняться.
Строка о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ есть, но заполнять ее не надо
С 01.01.2023 изменили норму статьи 230 НК относительно информации в справках о доходах, а порядок заполнения этих справок не изменили. Поэтому бухгалтеры спорят между собой, ругают 1С и жалуются в ФНС.
СПБ Биржа продолжает активную коммуникацию на тему разблокировки активов частных инвесторов
План спасения появился ещё в декабре и предусматривает вывод банка из-под контроля биржи.
Из Google Play удалили приложения Экспобанка и брокерского сервиса Expo Invest
Отголоски декабрьских санкций настигли Экспобанк. Мобильные приложения удалили из Google Play, но их по-прежнему можно скачать в AppStore.
ФНС озадачилась поиском кадров с компетенциями в криптовалютах
Одновременно неожиданный и очень логичный поворот в судьбе криптовалютного регулирования в России.
Разблокировали активы британской «дочки» ВТБ на 130 млн фунтов
Теперь банк VTB Capital сможет проводить выплаты кредиторам. В депозитарии Euroclear остались заблокированными еще 22 млн фунтов.
Доследственная проверка компании: почему необходимо защищаться еще до ее начала
О чем думает среднестатистический работник офиса во второй половине дня пятницы, когда до конца рабочей недели остается 1-2 часа? Скорей всего не о работе, а о предстоящих выходных и планах на них. И большим шоком для всех остальных будет появление в офисе компании сотрудников полиции, которые властно прикажут работникам оставаться на своих местах.
32% россиян достигают поставленных на год целей
От своих планов отказываются из-за отсутствия мотивации, нехватки ресурсов, а у большинства за год меняются приоритеты.
Раздел 2 ЕФС-1: сдаем отчет по взносам на травматизм за 2023 год
За 2023 год отчитаться по страховым взносам на травматизм нужно в составе единой формы ЕФС-1. Причем по новой форме. Срок сдачи — до 25 января 2024 года.
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