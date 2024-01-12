Как сохранить нулевой отчет СЗВ-СТАЖ в 1С?

С 2023 года в СЗВ-СТАЖ (подраздел ЕФС-1) попадают сведения не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В нашей компании за год не было сотрудников с особенностями стажа. В связи с чем отчет заполнять нечем, однако 1С не дает сохранить нулевой отчет, как быть?