Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как сохранить нулевой отчет СЗВ-СТАЖ в 1С?

С 2023 года в СЗВ-СТАЖ (подраздел ЕФС-1) попадают сведения не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В нашей компании за год не было сотрудников с особенностями стажа. В связи с чем отчет заполнять нечем, однако 1С не дает сохранить нулевой отчет, как быть?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Julia M

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Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи

Существует две педагогики - для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.

Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
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УСН

Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.

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nlukina
Бухгалтеры

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.

💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
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Маркетплейсы

Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации

Как не получить штраф от налоговой, сотрудничая с маркетплейсом.

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Кредитование

Центробанк усилил контроль за МФО и заблокировал три микрофинансовые компании

Деятельность трех микрофинансовых организаций приостановлена Центробанком. Компании превысили количество выданных займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как сохранить нулевой отчет СЗВ-СТАЖ в 1С?

С 2023 года в СЗВ-СТАЖ (подраздел ЕФС-1) попадают сведения не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В нашей компании за год не было сотрудников с особенностями стажа. В связи с чем отчет заполнять нечем, однако 1С не дает сохранить нулевой отчет, как быть?

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Страховые взносы

Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий

После вступления в силу федерального закона № 389-ФЗ бизнес вправе уменьшить налог на взносы без переплаты на ЕНС или представления заявления о зачете.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Интернет и IT

Мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона

Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч телефонных номеров, владельцы которых не прошли идентификацию личности.

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Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 

Организация командировки — мероприятие, которое требует комплексного подхода и внимания к мелочам, особенно когда необходимо организовать поездку для группы работников, при этом не выйти за пределы бюджета и получить все закрывающие документы. Расскажем, как организовать корпоративную поездку.

Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников 
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Управление персоналом

Секрет стратегических бизнес-побед: привязка к реальности и достойные кадры 

Как грамотно выстраивать стратегическое планирование и каких ошибок стоит избегать для его успешной реализации владельцам крупных и средних российских компаний, рассказываем в статье. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ипотека

ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку

Банки стали требовать от застройщиков софинансирования льготной ипотеки. Не все партнеры соглашаются платить комиссию, поэтому кредитные организации собираются ограничить выдачу таких займов.

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Подакцизные товары

В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром

Сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% не является подакцизной алкогольной продукцией. Но если напиток будет сахаросодержащим, то придется заплатить акциз.

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Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Номинальный счет: что это такое и как работает

С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.

Номинальный счет: что это такое и как работает
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Логотип СберРешения
СберРешения
Защита персональных данных

Персональные данные

Что же такое персональные данные? Законодательство дает достаточно сухую формулировку. Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). На первый взгляд, из этого определения вообще ничего не ясно, давайте разбираться.

Персональные данные
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Банки

ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ

Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.

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Государственные пенсии

Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?

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Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

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Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента. 

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Экономика России

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается

Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.

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