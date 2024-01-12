Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Julia M
Вся система мирового образования готовит рабов. Подготовка хозяев идет только внутри семьи
Существует две педагогики - для хозяев и для рабов. Разница в педагогике определяется теми задачами или ситуациями, к которым нужно готовить ребенка.
Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!
Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.
💡Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали. Лайфхаки от редакции
Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила и ваши тексты по достоинству оценят пользователи. Текст поста обновили и дописали.
Нужно ли указывать баллы OZON в налоговой декларации
Как не получить штраф от налоговой, сотрудничая с маркетплейсом.
Центробанк усилил контроль за МФО и заблокировал три микрофинансовые компании
Деятельность трех микрофинансовых организаций приостановлена Центробанком. Компании превысили количество выданных займов клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Как сохранить нулевой отчет СЗВ-СТАЖ в 1С?
С 2023 года в СЗВ-СТАЖ (подраздел ЕФС-1) попадают сведения не по всем работникам, а только по тем, у которых есть особенности учета стажа. В нашей компании за год не было сотрудников с особенностями стажа. В связи с чем отчет заполнять нечем, однако 1С не дает сохранить нулевой отчет, как быть?
Как уменьшить налог по УСН на страховые взносы в 2024 году: порядок действий
После вступления в силу федерального закона № 389-ФЗ бизнес вправе уменьшить налог на взносы без переплаты на ЕНС или представления заявления о зачете.
Мобильные операторы продали 43 млн сим-карт с нарушением закона
Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч телефонных номеров, владельцы которых не прошли идентификацию личности.
Как организовать корпоративную поездку: командировка для группы сотрудников
Организация командировки — мероприятие, которое требует комплексного подхода и внимания к мелочам, особенно когда необходимо организовать поездку для группы работников, при этом не выйти за пределы бюджета и получить все закрывающие документы. Расскажем, как организовать корпоративную поездку.
Секрет стратегических бизнес-побед: привязка к реальности и достойные кадры
Как грамотно выстраивать стратегическое планирование и каких ошибок стоит избегать для его успешной реализации владельцам крупных и средних российских компаний, рассказываем в статье.
ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку
Банки стали требовать от застройщиков софинансирования льготной ипотеки. Не все партнеры соглашаются платить комиссию, поэтому кредитные организации собираются ограничить выдачу таких займов.
В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром
Сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% не является подакцизной алкогольной продукцией. Но если напиток будет сахаросодержащим, то придется заплатить акциз.
Номинальный счет: что это такое и как работает
С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.
Персональные данные
Что же такое персональные данные? Законодательство дает достаточно сухую формулировку. Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). На первый взгляд, из этого определения вообще ничего не ясно, давайте разбираться.
ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ
Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.
Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей
Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей.
Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?
Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах
Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента.
Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается
Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.
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