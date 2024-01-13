Как оформить выход на работу отца, находящегося в декрете?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Anjelika Anjel
Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»
У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Как рассчитать размер больничного в 2024 году
В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.
Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!
Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков
Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.
Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019
На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.
Возникнут ли пени при пересчете авансовых платежей после льгот?
Здравствуйте коллеги! ИТ компания не пользовалась льготами по страх. взносам в течение года. По окончании года компания получила право на льготу и пересчитала страх. взносы. Из-за этого УСН по авансовым платежам увеличился. Возникнут ли пени в связи с пересчетом авансовых платежей?
В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает
В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.
Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях
Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.
Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Как оформить выход на работу отца, находящегося в декрете?
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сотрудник находится в декретном отпуске до 1,5 лет (отец) и теперь решил выйти на работу , но оставаясь в декрете. Как это оформить? Нужно ли что-то сообщать в ФСС ?
В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО
Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.
🔥Уточненные уведомления задваивают сумму налога, штрафы за «уточненку» можно снизить в два раза, а в справке 2-НДФЛ больше не будет одной строки. Топ новостей за неделю
«Клерк» собрал для вас самые важные новости недели, которые вы могли пропустить.
Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в РФ
Аккредитация банка должна была закончиться в феврале, но представительство исключили из реестра ЦБ 12 января.
В новых регионах хотят тестировать майнинг криптовалют
В новых регионах есть свободные зоны, чтобы запустить протестировать работу криптоиндустрии.
Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году
Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит.
Apple обжалует в суде штраф ФАС на 1,2 млрд рублей
Компания Apple подает кассационную жалобу, чтобы оспорить оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.
Частные инвесторы потратили на покупку ценных бумаг больше 1,1 трлн рублей
На Московской бирже инвестициями занимаются 29,7 млн человек.
НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько
150 тыс. рублей процентов по вкладам в этом году будут необлагаемые. С превышения придется платить НДФЛ.
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