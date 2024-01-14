Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Obradovich
Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?
Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?
ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест
Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.
Почему работодатель задерживает выдачу трудовой книжки уволенному?
Какая мотивация у работодателя не выдавать уволенному сотруднику трудовую книжку специально, при этом врут что потеряли? Какой смысл выдать вкладыш только, а трудовую подожди....., при этом ничего не делать - ни контактов, ни морального ущерба за потерю?
Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня
Дорогие читатели на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня пост непрофессиональный.
Платное высшее образование подорожает на 10-12%
Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.
Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году
За октябрь-декабрь 2023 г. было зарегистрировано 15 доменных имен, использующих в своих названиях на кириллице и латинице различные вариации и аббревиатуры созвучные с Банком России.
Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»
У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе
Несмотря на то, что в январе половина дней — выходные, в этом месяце нужно сдать в налоговую ряд отчетов и уведомлений.
Как рассчитать размер больничного в 2024 году
В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.
Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!
Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков
Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.
Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019
На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.
Возникнут ли пени при пересчете авансовых платежей после льгот?
Здравствуйте коллеги! ИТ компания не пользовалась льготами по страх. взносам в течение года. По окончании года компания получила право на льготу и пересчитала страх. взносы. Из-за этого УСН по авансовым платежам увеличился. Возникнут ли пени в связи с пересчетом авансовых платежей?
В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает
В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.
Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях
Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.
Святой рандом января. Начало третьего сезона. SNGS (обычные акции Сургутнефтегаза)
Начинаю третий сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Как оформить выход на работу отца, находящегося в декрете?
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Сотрудник находится в декретном отпуске до 1,5 лет (отец) и теперь решил выйти на работу , но оставаясь в декрете. Как это оформить? Нужно ли что-то сообщать в ФСС ?
В Трибуне обсуждают конфликт 1С и СБИС, а также ПО
Пользователи в Трибуне спорят, какое бухгалтерское ПО лучше. СБИС уже подключился к обсуждения, а вот, видимо, 1С решил отмолчаться.
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