Как получить справку об отсутствии задолженности ООО при ликвидации?

Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?

Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?