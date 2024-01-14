Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Veya.
Как наказывается увольнение декретницы и невыдача трудовой книжки?
Какое наказание для работодателя, если уволили декретницу с ребенком до 3 лет? Есть смысл обратиться по этому поводу + невыдача трудовой книжки?
Как получить справку об отсутствии задолженности ООО при ликвидации?
Коллеги как (электронно или очно) сейчас запросить получить справку, что ООО не имеет задолженности по персонифицированному учету и отчетности (добровольная ликвидация ООО)?
Власти хотят ввести маркировку рыбных консервов
Чтобы производители не могли фальсифицировать рыбные консервы, правительство собирается маркировать эту продукцию.
Соцвычет по НДФЛ за 2024 год можно получить в упрощенном порядке
С 1 января 2024 года заработала норма НК РФ об упрощенном порядке получения вычета по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также фитнес.
ФНС уточнила порядок расчета выплат для льготы по НДС в общепите
Среднемесячный размер выплат будут рассчитывать на основании среднесписочной численности работников, а не по общему количеству лиц, которым начислялись выплаты.
Цессионарий на УСН включает в доходы всю сумму, поступившую от должника
Право требования по договору займа можно переуступить. Тогда должник будет выплачивать как сам заем, так и проценты по нему новому кредитору. У нового кредитора на УСН (цессионария) это будет налогооблагаемый доход.
Ипотечники около двух лет ждут ключи от квартиры
После заключения ипотечного договора заемщики могут заселиться в новостройку через 1 год 9 месяцев. Быстрее всего жилье сдают в Челябинске и Волгограде, дольше — в Москве, Казани и в Ростове-на-Дону.
Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на услуги чаще, чем на товары
Число поступающих в Роспотребнадзор жалоб на услуги в 2023 году впервые превысило число жалоб на товары.
Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?
Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?
ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест
Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.
Как узнать о штрафе за несданный ЕФС-1 при увольнении сотрудника?
Здравствуйте, ИП забыл сдать по одному сотруднику при увольнении ЕФС-1. Штрафа теперь не избежать? Куда приходит штраф, где его отслеживать нужно?
Какой ОКВЭД выбрать для ИП, передающего права на выращивание сортов цветов?
Коллеги! Вопрос по ИП на УСН 6%. ИП зарегистрировал сорта цветов в и хочет заключить с ООО лицензионные договора с ООО на передачу прав по выращивание этих сортов цветов.
Почему работодатель задерживает выдачу трудовой книжки уволенному?
Какая мотивация у работодателя не выдавать уволенному сотруднику трудовую книжку специально, при этом врут что потеряли? Какой смысл выдать вкладыш только, а трудовую подожди....., при этом ничего не делать - ни контактов, ни морального ущерба за потерю?
Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня
Дорогие читатели на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня пост непрофессиональный.
Платное высшее образование подорожает на 10-12%
Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.
Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году
За октябрь-декабрь 2023 г. было зарегистрировано 15 доменных имен, использующих в своих названиях на кириллице и латинице различные вариации и аббревиатуры созвучные с Банком России.
Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»
У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе
Несмотря на то, что в январе половина дней — выходные, в этом месяце нужно сдать в налоговую ряд отчетов и уведомлений.
Как рассчитать размер больничного в 2024 году
В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.
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