Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья Малафеевская
❗Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки. Крайний срок — сегодня!
Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС. Срок — сегодня!
Евро опустился ниже 96 рублей, доллар ниже 88 рублей
Доллар, евро и китайский юань продолжают снижаться на Московской бирже в понедельник днем.
Размер социальных вычетов в 2024 году увеличили до 150 тысяч рублей
Социальные вычеты по НДФЛ в увеличенном размере можно получить в 2024 году у работодателя или в 2025 году после подачи декларации.
🎓Вебинар: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. 18 января в 15:00 мск!
Подготовьтесь к налоговой проверке, проведите пред-аудит налоговых рисков и защитите себя и свой бизнес.
Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог
В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику
Минимальная цена сигарет выросла до 129 рублей за пачку
В 2024 году на 10 рублей выросла минимальная розничная стоимость табачной продукции.
Как бизнесу работать с банками? 7 основных этапов
Отношения с банком стоит выстраивать с учётом сезонности и планов роста предприятия. Так получится подготовиться к моменту, когда будет нужен кредит. Есть несколько этапов, которые помогут предстать перед кредитором в лучшем свете.
Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы
Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Пожар на складе обойдется Wildberries в 17 млрд рублей
Компании предстоит выплатить селлерам стоимость сгоревшего товара, найти новые помещения, а также вернуть покупателям средства за неполученные заказы. Выплаты начнутся с 15 января.
Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?
Добрый день. ИП зарегистрировался в октябре 2023 и выбрал УСН Д-Р. Мог он теоретически с 1.01.2024 года изменить её на Доходы или действует правило 1 года и поменять можно только со следующего года?
Уважай меня — я налоговая
В ФНС нужно направлять документы, а не что попало.
Куда компании отнести затраты на обучение с последующем трудоустройством? Мнение суда
Организация заключает договоры на обучение с последующим трудоустройством с водителями, куда относить затраты на обучение.
Стоимость электроники снижается из-за отказа импортеров от расчета в долларах и евро
Импортеры начали экономить на курсовых разницах, что позволяет снизить цену на электронику для покупателей.
Документы по персональным данным
В настоящей статье речь пойдет о следующих документах: согласие на обработку персональных данных, положение об обработке персональных данных, а также ещё несколько документов (здесь оставляем интригу, чтобы вы нашли их в тексте).
В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи сумма долгов составляет 435 млн рублей
На поддельном заявлении о банкротстве стоит подпись гендиректора СПБ Биржи и печать организации, которая похожа на старый образец. В документе сказано о долгах перед Сбербанком и ВТБ.
Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой
Бизнес нередко приобретает имущество при помощи лизинга. Однако некоторые варианты его использования налоговики считают незаконными схемами ухода от налогов. Рассказываем, в каких случаях могут возникнуть налоговые риски при лизинге.
Банки заплатят 0,1% капитала за обман клиентов
Штрафы за навязывание дополнительных услуг и страховок вырастут для кредитных организаций до нескольких миллиардов рублей.
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Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме
С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.
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