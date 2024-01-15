Может ли ИП с января изменить УСН Доходы-Расходы на Доходы?

Материальная выгода снова облагается НДФЛ в 2024 году. Какая матвыгода подпадает под налог

В 2024 году отменено освобождение от НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по беспроцентным займам или займам со ставкой меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С 2024 года организации и ИП, выдавшие такие займы, в последнее число каждого месяца должны исчислять НДФЛ с матвыгоды по ставке 35% и удерживать его при выплате денежных доходов заемщику