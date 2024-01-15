Какие документы подтвердят освобождение выручки ИП от НДС?

Добрый день. ИП сна ОСНО с августа был освобожден от уплаты НДС по уведомлению. С Нового года перешел на УСН. Какие документы, подтверждающие, что в течение срока освобождения ваша выручка за каждые 3 последовательных календарных месяца не превышала 2 млн руб нужно подать и в какой форме? так же книгу продаж и выписку из баланса?