Как перечислить страховые взносы если счет организации заблокирован?

Нужно ли ИП на УСН платить НДС?

Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?