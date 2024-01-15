Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Roman Vovka
В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету
Центробанк выпустил 3 тысячи серебряных памятных монет номиналом 3 рубля.
Инвесторы отзывают иски к Euroclear
Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.
Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков
Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.
Власти запретят легализовать доходы через нотариусов
Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
Как перечислить страховые взносы если счет организации заблокирован?
Добрый вечер всем! Вопрос может показаться смешным, однако, что-то не удалось найти решения. Как можно перечислить страховые взносы в СФР на травматизм, если расчетный счет организации заблокирован?
Какую дату указывать в форме ЕФС-1 при заключении трудового договора?
Здравствуйте! Подскажите, с сотрудником заключён трудовой договор 15 января с указанием, что к работе приступить с 17 января. В форме ЕФС-1 подраздел 1.1 в графе 2 указываем 15 или 17 число? Приказ о приеме от 15 января. Спасибо.
Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям
Если размер суточных выплат не превышает 700 рублей за каждый день работы водителя в России и 2 500 рублей — за границей.
Нужно ли ИП на УСН платить НДС?
Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?
Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С
При автоматизации управленческого учета даже одна галочка может запороть всю отчетность. Например, если забыть поставить ее в 1С: УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».
Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей
Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора к Беларусбанку о взыскании купонных выплат по евробондам.
Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.
Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.
Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет
После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.
Госдума упростит регистрацию контрольно-кассовой техники
ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ.
На Дальнем Востоке возобновили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль»
Получить господдержку при покупке автомобиля смогут семьи с детьми, инвалиды медработники, преподаватели, участники СВО и их родственники.
Как в 2024 году законно оформить и провести общее собрание участников ООО
Штрафом до 700 000 рублей могут наказать за отказ или уклонение от созыва очередного общего собрания ООО. Формальный подход к проведению собрания приведет к аннулированию всех последующих решений. Подготовили инструкцию на основании чужих ошибок и известной судебной практики.
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Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.
Минтруд назвал срок, в течение которого нужно сообщить о найме сотрудника без документов воинского учета
Названы документы и сроки, за которые организация обязана отчитаться о принятии в штат специалиста без документов воинского учета.
Как выполнить возврат товара поставщику в 2024 году
Недостаточно своевременно выявить некачественный товар, нужно правильно вернуть. Научим оформлять возврат товара для сохранения денег, времени и нервов.
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