За что ИП может получить штраф по страховым взносам?

Добрый день! Такая ситуация: ИП без сотрудников обнаружил на гос.услугах в профиле ИП штраф за нарушение сроков предоставления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы пенсионного и социального страхования. Штраф 300р.

По почте никакие письма не приходили, в ЛК ИП тоже ничего нет, ТКС не подключено. Есть идеи, за что может быть штраф и как это узнать? ИП так же является руководителем организации, по ней все вовремя сдано.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Tarasova