Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к 6-НДФЛ за год нужно указывать сумму налога перечисленную или оставляем это поле пустым?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Страховые взносы

❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами

В общем случае страховые взносы начисляют по единому тарифу (ОПС + ОМС + ОСС). Но для некоторых иностранцев есть особенности. Для граждан Узбекистана нет особенностей, если они устраиваются на работу сами по себе. Но если это организованный процесс – будут нюансы по взносам.

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Потребительское кредитование

Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?

Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?

Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?

Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать

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Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
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Обзоры для бухгалтера

Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к 6-НДФЛ за год нужно указывать сумму налога перечисленную или оставляем это поле пустым?

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НДФЛ

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей освобождения от НДФЛ при его продаже – 5 лет. Но если это единственное жилье, то минимальный срок – 3 года.

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Зарплата

За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию

Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.

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Отчетность

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года

Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.

Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
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Инвестиции

Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?

Год начался, значит пора пополнять ИИС на 400 000, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Первый шаг сделан, пополнил ИИС на 25% необходимой суммы. Весной, полагаю, получу вычет за 2023 год, подал заявку по упрощённой схеме, ФНС её получила.

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Красный уголок бухгалтера

За что ИП может получить штраф по страховым взносам?

Добрый день! Такая ситуация: ИП без сотрудников обнаружил на гос.услугах в профиле ИП штраф за нарушение сроков предоставления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы пенсионного и социального страхования. Штраф 300р.

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Детские пособия

С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%

Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.

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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Отчетность

Любителям предоставлять «уточненки». Зачем она нужна?

Я всегда придерживалась мнения, что уточнённый отчет — это крайняя мера. Причины и мотивы поясняла не раз. С введением ЕНС ситуация еще более усугубляется.

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🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов

Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.

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НДФЛ

С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды

В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.

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Наличные деньги

В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету

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Бухгалтеры

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда

Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
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Инвестиции

Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.

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Ипотека

Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.

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Нотариат

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

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