Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами
В общем случае страховые взносы начисляют по единому тарифу (ОПС + ОМС + ОСС). Но для некоторых иностранцев есть особенности. Для граждан Узбекистана нет особенностей, если они устраиваются на работу сами по себе. Но если это организованный процесс – будут нюансы по взносам.
Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?
Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?
Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.
Как правильно заполнить поле в приложении 1 к 6-НДФЛ?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в приложении 1 к 6-НДФЛ за год нужно указывать сумму налога перечисленную или оставляем это поле пустым?
Единственное жилье можно продать без НДФЛ через три года
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей освобождения от НДФЛ при его продаже – 5 лет. Но если это единственное жилье, то минимальный срок – 3 года.
За невыплату неначисленной зарплаты работодатели будут платить компенсацию
Компенсацию за задержку зарплаты надо будет платить и в том случае, если бухгалтер эту зарплату вообще не начислял.
Шпаргалка для бухгалтера: какую отчетность сдавать по итогам 2023 года
Началась отчетная кампания за 2023 год. В одном материале собрали список необходимых отчетов, а также уточнили сроки их сдачи.
Пополнил ИИС на 100 000 в январе. Что купил, что ещё буду покупать?
Год начался, значит пора пополнять ИИС на 400 000, чтобы получить максимальный налоговый вычет. Первый шаг сделан, пополнил ИИС на 25% необходимой суммы. Весной, полагаю, получу вычет за 2023 год, подал заявку по упрощённой схеме, ФНС её получила.
За что ИП может получить штраф по страховым взносам?
Добрый день! Такая ситуация: ИП без сотрудников обнаружил на гос.услугах в профиле ИП штраф за нарушение сроков предоставления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы пенсионного и социального страхования. Штраф 300р.
С 1 февраля социальные пособия вырастут на 7,4%
Ежегодно с 1 февраля устанавливают коэффициент индексации для различных пособий, в том числе, детских. С 01.02.2024 индексация будет на 7,4%.
Любителям предоставлять «уточненки». Зачем она нужна?
Я всегда придерживалась мнения, что уточнённый отчет — это крайняя мера. Причины и мотивы поясняла не раз. С введением ЕНС ситуация еще более усугубляется.
🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов
Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.
С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды
В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.
В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету
Центробанк выпустил 3 тысячи серебряных памятных монет номиналом 3 рубля.
Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.
Инвесторы отзывают иски к Euroclear
Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.
Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков
Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.
Власти запретят легализовать доходы через нотариусов
Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.
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