Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Irina
Что изменится в прослеживаемости товаров с 2024 года
Участникам оборота прослеживаемых товаров нужно предоставлять информацию о перемещении продукции на территорию другой страны еще до начала транспортировки.
Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?
Коллеги, у кого-то получилось отправить 3-НДФЛ? Я сначала сутки подпись ждала когда сгенерируется, а теперь ошибку перед отправкой выдает. С пятницы эта канитель.
🍺Поставки пива из недружественных стран могут запретить в России
С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.
Инвесторы потеряли 140 млн рублей из-за остановки торгов
24 февраля 2022 года торги на Мосбирже были приостановлены по распоряжению Центробанка. Инвесторы не успели закрыть маржинальные позиции и у них появились долги перед брокерами.
Вычет по НДФЛ на ипотечные проценты по новой квартире дадут, даже если вычет по старой квартире был до 2014 года
В 2014 году поменялись правила предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. И они действуют только для жилья, приобретенного после 01.01.2014.
Важные изменения в законах для бухгалтера в 2024 году
В 2024 году бухгалтерам нужно заранее подготовиться к важным изменениям в законодательстве. О том, что поменяется в их работе, представили в гайде ниже.
Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?
Добрый день! Такая ситуация. ИП УСН Доходы, понес значительные потери при последнем пожаре на Вайлдбериз. Ждем компенсации. Но появился вопрос не попадут ли эти средства под 6% налога УСН. Я его успокаиваю, но пока ясности нет. Что думаете? Может кто-то сталкивался?
Власти могут ограничить онлайн-торговлю топливом
В интернете предлагают приобрести топливо по низким ценам. Такая продукция хранится в пластиковой таре и в неспециализированных помещениях, что не соответствует технике безопасности. Вопросы вызывает и качество такого бензина.
🎓Вебинар. Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. 24 января в 15:00 мск!
Если вас вызвали в налоговую, то необходимо подготовиться к визиту. Разберитесь с порядком действий до, во время и после беседы с инспектором.
Что нельзя делать самозанятым. Какие виды деятельности не подходят
Портал государственных услуг заботится о том, чтобы самозанятые не наделали ошибок в своей работе, поэтому в своем телеграм-канале разместил напоминание о том, что можно и что нельзя делать плательщикам налога на профессиональный доход.
В 2023 году число индивидуальных предпринимателей выросло на 378 тысяч
Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.
3 причины считать операционные и неоперационные доходы и расходы
Анализ операционных и неоперационных доходов и расходов позволяет собственнику глубже понимать экономическую ситуацию в компании, находить слабые места и возможности для роста. В этом материале привели три ключевые причины следить за этими показателями.
Допустимо ли проводить компенсации от Озона ручной операцией Д45-К62?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли проводить компенсации (по утере товара) от Озон ручной операцией Д45-К62? Они не дают никаких документов по этим операциям. НДС как я понимаю не начисляется, тк не продажа. Не смогла найти в открытых источниках ответ.
Сельхозкомпанию нельзя зарегистрировать просто по адресу земельного участка
При регистрации юрлица надо указывать адрес из Государственного адресного реестра (ГАР).
Транспортная железнодорожная накладная
Железнодорожная транспортная накладная необходима для перевозки грузов по железной дороге. Оформлять этот документ нужно вне зависимости от того, каким способом вы доставляете товар: в вагоне, на платформе, в цистерне, с помощью рефрижератора или контейнера. Рассмотрим, как заполнить железнодорожную транспортную накладную.
❗ Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами
В общем случае страховые взносы начисляют по единому тарифу (ОПС + ОМС + ОСС). Но для некоторых иностранцев есть особенности. Для граждан Узбекистана нет особенностей, если они устраиваются на работу сами по себе. Но если это организованный процесс – будут нюансы по взносам.
Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?
Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?
Как правильно заполнить графу «категория страхователя» в ЕФС-1?
Добрый день коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы заполняете новую графу в ЕФС-1 на титульнике, категория страхователя», автоматически программа не заполняет, но если вручную, то с ИП все понятно, там код ИП01, а если организация ООО, то какую категорию выбирать
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
Биткоин-фонды не долетели до Луны, а Сэм Альтман окончательно потерян для девчат
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф перерождается в Филиппинах, из IB всё сложнее вывести деньги, России нужно больше золота, Боинги разваливаются в полете, а ChatGPT теперь сможет затаить на тебя обиду.
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