Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?

Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?

Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?