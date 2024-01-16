Удалось ли кому-то отправить 3-НДФЛ без ошибок?

Подпадают ли компенсации по страховым случаям под налог УСН?

Добрый день! Такая ситуация. ИП УСН Доходы, понес значительные потери при последнем пожаре на Вайлдбериз. Ждем компенсации. Но появился вопрос не попадут ли эти средства под 6% налога УСН. Я его успокаиваю, но пока ясности нет. Что думаете? Может кто-то сталкивался?