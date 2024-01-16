Будет ли проверка налоговой при высокой рентабельности компании?
Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда бухгалтер нагоняет расходы, чтобы снизить рентабельность, поскольку по её словам при слишком большой рентабельности компания попадёт под проверку налоговой.
Смотрела материалы — там пишут, что компания попадёт под внимание налоговиков, если рентабельность ниже по отрасли. Сталкивался ли кто-нибудь с вниманием от налоговой при высокой рентабельности?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина.
Комментарии1
Первый раз про такой критерий слышу. Считается, что налоги должны быть не менее 1% от оборота (выручки), если у вас доход-расход или ОСНО. Остальное - творчески.